Bon plan : le Redmi Note 10 est déjà affiché en forte promotion 🔥

Cdiscount dévoile une réduction immédiate sur le Redmi Note 10, dernier-né de la gamme de Xiaomi. Attention, les stocks sont limités chez le marchand en ligne.

La marque Redmi est très appréciée par le public depuis son arrivée sur le marché, il y a quelques années. Il s’agit de smartphones d’entrée de gamme dont les caractéristiques sont parfois du niveau de modèles de milieu de gamme. Le Redmi Note 10 ne fait pas exception, il séduit déjà de nombreux utilisateurs.

Le Redmi Note 10 est le dernier modèle de cette gamme, il a été présenté par Xiaomi durant le mois de mars. Il a déjà affiché des ruptures de stock chez plusieurs marchands en ligne. Malgré tout, Cdiscount n’hésite pas à dévoiler une promotion sur le smartphone en faisant passer son prix à 169 euros au lieu de 199 euros, soit environ 15% de remise.

Redmi est une marque de smartphones qui mêle prix abordable et bonnes caractéristiques techniques, bon nombre de ces modèles sont au-dessus de leur catégorie. C’est le cas du Redmi Note 10. À son tarif de base, il est déjà sous la barre des 200 euros pour une utilisation parfaite au quotidien — que ce soir sur la puissance, l’autonomie ou la qualité de l’image.

La génération précédente attirait déjà beaucoup de monde, c’est encore vrai avec le nouveau Redmi Note 10. En somme, l’offre mise en avant sur Cdiscount risque de partir en quelques heures. Les quantités sur cet exemplaire restent limitées chez le marchand en ligne.

Le Redmi Note 10, le nouvel incontournable de Xiaomi

La gamme Redmi représente plus de 200 millions de smartphones vendus à travers le monde. Nul doute que le Redmi Note 10 va encore faire gonfler ces chiffres cette année. Xiaomi a le chic pour présenter des smartphones très actuel, tant en termes de design que de performances. S’il n’est évidemment pas au niveau d’un iPhone 12, ce modèle est la nouvelle référence de sa catégorie.

Le Redmi Note 10 s’illustre avec un bel écran OLED de 6,43 pouces, c’est appréciable de retrouver cette caractéristique alors que la plupart des concurrents de ce créneau se limitent au LCD. Pour le design général, il est très sobre et les finitions sont appréciables. La caméra selfie est intégrée directement dans l’écran et le module photo est placé dans un des coins supérieurs au dos du téléphone.

Justement, il faut mentionner l’offre photo du Redmi Note 10. En plus du capteur avant, il se dote d’un impressionnant quadruple module photo. Sur celui-ci, on retrouve un module principal de 48 Mpx, un ultra grand-angle un objectif macro ainsi qu’un capteur ToF. Le mode nuit est à la hauteur pour offrir des rendus d’images à la hauteur même quand il fait sombre.

L’autre point fort de ce Redmi Note 10 est l’autonomie. Le modèle a droit à une batterie de 5 000 mAh en plus d’un processeur optimisé pour une meilleure gestion de l’énergie. Autant dire qu’il fait mieux que certains smartphones de milieux de gamme… et premium. Il peut tenir plus de deux jours complets sans charge avec un usage classique et bénéficie aussi de la charge rapide 33W. Vous récupérez plus de 50% de l’autonomie en seulement une demi-heure.

Plus globalement, ce téléphone tire sa puissance d’un processeur Snapdragon 678. Si ce n’est pas la dernière puce du constructeur Qualcomm, elle est largement à la hauteur pour faire tourner le smartphone. Vous pourrez même jouer à des jeux mobiles comme Fortnite sans craindre les temps de latence, peu d’autres modèles d’entrée de gamme peuvent assurer cette possibilité de manière fluide.

Une offre à saisir chez Cdiscount

Le Redmi Note 10 est disponible sur le marché depuis un mois à peine. Il a fallu attendre un peu avant qu’il soit disponible chez tous les marchands en ligne à cause des stocks limités. Si c’est chose faite, il ne faut pas oublier que le nombre de modèles reste restreint en raison de la crise des processeurs induite par le contexte sanitaire. Cela impacte les constructeurs et le marché des smartphones, c’est pourquoi il vaut mieux profiter de ce deal chez Cdiscount pendant que c’est possible.

Cdiscount livre le Redmi Note 10 depuis un entrepôt situé en France, cela vous assure de recevoir le smartphone en quelques jours après la commande. Vous pouvez même recevoir le produit en une journée si vous êtes Cdiscount à Volonté. Ainsi, vous serez un des premiers utilisateurs à profiter du smartphone dans l’Hexagone.

La gamme des Redmi Note 10 compte aussi une version Pro. Nous avons pu tester ce Redmi Note 10 Pro (d’autres tests ici), il est excellent et présente une belle mise à jour de l’ancienne version. Toutefois, il revient à 299 euros alors que le modèle standard passe sous les 170 euros avec l’offre de Cdiscount. Il bénéficie logiquement d’un meilleur rapport qualité-prix, surtout avec la remise immédiate en cours.

Si vous prenez le Redmi Note 10 sur Cdiscount, vous avez jusqu’à 14 jours après la réception de la commande pour changer d’avis. Le retour est gratuit, le marchand en ligne vous rembourse à 100%. N’attendez pas trop longtemps pour choisir le modèle sur la plateforme, Cdiscount est le seul à mettre en avant une telle remise.

