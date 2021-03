[Test] Redmi Note 10 Pro, le smartphone que tout le monde va s’arracher

Il vient d’être présenté : voici le Redmi Note 10 Pro, nouveau fleuron de la célèbre gamme qui casse les prix de Xiaomi. En 2021, la marque revient encore plus fort avec un smartphone qui embarque de nombreuses caractéristiques d’un smartphone premium, mais sous la barre des 300€. Voici notre test du nouveau flagship killer de l’année !

La gamme Redmi Note de Xiaomi a longuement été la star des smartphones de ceux qui n’ont pas nécessairement un grand budget, mais qui souhaitent malgré tout avoir un goût de haut de gamme, avec des appareils présentant d’excellents rapports qualité-prix. Et voilà qu’un petit nouveau pointe le bout de son nez : le Redmi Note 10 Pro. A-t-il autant d’arguments que ses prédécesseurs ? SPOILER : OUI.

Caractéristiques du Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 Pro Écran - Ecran Super AMOLED de 6,67"

- Définition Full HD+ 1080 x 2400

- Taux de rafraîchissement de 120 Hz

- Densité de 395ppp

- HDR10

- Format 20:9

- Gorilla Glass 5

Design - Contour en plastique

- Dos en verre SoC et GPU - Qualcomm Snapdragon 732G

- 8nm

- Octa-Core

- GPU Adreno 618

Mémoire - 6/8 Go de RAM

- 64/128Go de stockage

- Port Mémoire MicroSD Coloris - Gris

- Bleu

- Bronze

Appareil Photo - Capteur principal grand-angle de 108 MP (1/1.52", 0.70 µm, ƒ/ 1.9)

- Capteur ultra grand-angle de 8 MP (1/2.8", 1.14 µm, ƒ/ 2.2)

- Capteur de profondeur de 2 MP (1.75 µm, ƒ/ 2.4)

- Objectif macro de 5 MP (1/5", 1.12 µm, ƒ/ 2.4)

- Capteur avant de 16 MP (1/3", 1.00 µm, ƒ/ 2.45)



- Photos HDR

- Reconnaissance de Scène via IA

- Mode Nuit

- Enregistrement de vidéos jusqu’en 4K/30fps

- Enregistrement de ralentis jusqu'en 720p/960fps et 1080p/120fps Audio - Haut-parleur mono

- Prise jack 3,5mm Batterie - Batterie de 5020 mAh

- Recharge Rapide 33W Connectivités - USB Type-C (USB 2.0)

- Capteur d'empreintes digitale intégré au bouton de déverrouillage

- Bluetooth 5.0

- NFC

- GPS, GLONASS, A-GPS

- Wifi 5 (ac)

- 4G LTE

- 2x nanoSIM

- Accéléromètre, Gyroscope, Magnétomètre, Podomètre,

- Capteur de luminosité, de proximité

Logiciel - Android 11

- MIUI 12

Taille et Poids - 164 x 76,5 x 8,1 mm

- 193 grammes Prix de lancement - 279€ pour la version 64Go

- 299€ pour la version 128Go Date de Disponibilité Mars 2021

Design, Écran et Audio

Côté design, si vous avez déjà utilisé un Redmi Note, vous devriez être en terrain connu, mais Xiaomi semble avoir franchi un nouveau cap cette année. On retrouve un smartphone aux dimensions plutôt généreuses, avec un écran intégral à l’avant poinçonné en son centre pour accueillir la caméra frontale, des tranches en plastiques et un dos en verre à l’apparence mat sur lequel on retrouve le bloc photo, imposant, certes, mais qu’on a trouvé plutôt bien intégré à l’ensemble. Dans tous les cas, la conception respire la solidité, et même si le smartphone peut sembler massif, cela sert non seulement à loger son impressionnante batterie (nous y reviendrons), mais aussi ce superbe écran AMOLED de 6,67 pouces. Oui, vous avez bien lu : le Xiaomi Redmi Note 10 Pro, un téléphone d’entrée de gamme, embarque bel et bien un superbe écran AMOLED aux contrastes infinis et doté d’une excellente luminosité (1 200 nits), avec une définition de 2 400 x 1 080 pixels. Et ce n’est pas tout ! Xiaomi a poussé le vice encore plus loin en allant jusqu’à doter cette dalle d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une caractéristique qu’on retrouve pourtant sur des smartphones haut de gamme ou premium, vendus parfois plus de 1000€ plus chers, comme le Galaxy S21 Ultra de Samsung. Rendez vous compte, même l’iPhone 12 Pro Max, vendu à partir de 1 259€, ne propose qu’un taux de rafraichissement de… 60 Hz.

C’est donc un énorme avantage concédé à ce Redmi Note 10 Pro, alors que les précédents modèles de cette gamme ne brillaient pas franchement par la qualité de leur affichage. Et, puisqu’il n’y a pas que les caractéristiques techniques qui comptent, on peut vous confirmer qu’il s’agit d’un excellent écran, lumineux, contrasté, avec de bons angles de vision, parfaitement lisible au soleil et ultra-fluide. Les couleurs nous ont néanmoins semblé un peu ternes à la sortie de la boîte… comparées à un iPhone 12 Pro Max, mais on ne joue clairement pas dans la même cour. Sur l’affichage, rien à redire, c’est très bon, excellent même, et sans aucune concurrence sur ce secteur.

Du côté de l’audio, le Redmi Note 10 Pro a pour lui son imposant gabarit, qui lui permet de diffuser un son plutôt ample, même s’il manque un peu de basses. La restitution de la stéréo est néanmoins excellente, et on aura tôt fait de passer par des écouteurs sans fil, ou encore un bon vieux casque filaire puisqu’on profite bien d’une prise jack 3,5mm, caractéristique aujourd’hui devenue bien rare sur nos smartphones.

Performances, Autonomie et Logiciel

Si, extérieurement, le Redmi Note 10 Pro donne réellement l’impression d’être un smartphone haut de gamme, l’intérieur est un peu plus modeste. On y retrouve une puce Snapdragon 732G de Qualcomm, un processeur milieu de gamme qui est parfaitement capable d’assurer dans toutes les tâches du quotidien, et qui s’avère même adapté au gaming, avec des bonnes performances graphiques grâce à l’Adreno 618 côté graphique. Pour vous le situer, il s’agit d’un processeur très légèrement supérieur au Snapdragon 730G, qui équipe notamment le Pixel 4a de Google. Néanmoins, il donne au smartphone quelques petits défauts, qui n’en sont pas encore à l’heure actuelle, mais qui pourraient le devenir si vous souhaitez le conserver longtemps. Déjà, ce SoC n’embarque pas de modem 5G. Cela n’est pas vraiment contraignant à l’heure où nous écrivons ces lignes, d’autant qu’habitant à Paris, nous ne pouvons pas encore profiter de la dernière génération de réseaux mobiles, et cela même sur des téléphones premium. Pour autant, la généralisation de la 5G et des nouveaux usages qu’elle apportera est inévitable dans les années à venir. Dans deux ou trois ans, lorsque la 5G sera bien implantée, cela pourrait vous pousser à changer de smartphone. Aussi, les performances du Snapdragon 732G, bien que très correctes à ce jour, pourraient aussi commencer à devenir juste dans plusieurs années. En définitive : le Redmi Note 10 Pro ne profitera sans doute pas d’une longévité exceptionnelle. Mais si toutefois vous n’avez cure de la 5G, et que vos usages restent plutôt basiques, le reste de la configuration devrait largement vous suffire, et cela, pendant plusieurs années.

Les précédents Redmi Note étaient des champions en matière d’autonomie, et ce numéro 10 s’inscrit bel et bien dans la même lignée. Sur le Xiaomi Redmi Note 10 Pro, on profite d’une imposante batterie de 5 020 mAh, qui se montre compatible avec la charge rapide à 33W (en filaire). Dans les faits, avec son écran AMOLED et sa puce Snapdragon 732G, le smartphone tire profit de cette imposante réserve d’énergie pour proposer une autonomie franchement bluffante. Vous tiendrez largement la journée, même avec des usages lourds, et vous pourrez même le faire durer deux journées complètes avec un usage un peu plus modéré. À ce prix, c’est vraiment excellent.

Pour finir sur la partie logicielle, on profite sur ce Redmi Note 10 Pro d’Android 11 et de la surcouche maison de Xiaomi, MIUI 12. Pour plus de détails sur les nouveautés apportés par cette dernière itération majeure de l’interface logicielle de Xiaomi, on vous invite à consulter notre prise en main complète de MIUI 12, mais, pour faire bref, on l’a trouvé franchement réussie. Même si on retrouve ici et là des gros airs d’iOS, MIUI 12 permet de fluidifier la navigation sur un smartphone Xiaomi — et d’autant plus sur ce Redmi Note 10 Pro et sa dalle 120 Hz — en apportant de nombreuses animations très réussies. On retrouve également de nouveaux paramètres pour la protection de la vie privée, des fenêtres flottantes, un nouveau tiroir d’applications et un mode sombre repensé. Néanmoins, sur la gamme Redmi Note, Xiaomi a encore la fâcheuse tendance d’installer des applications par défaut, comme des jeux mobiles notamment, et, si on peut bien sûr les désinstaller, cela peut se montrer un peu agaçant lorsqu’on commence à utiliser le smartphone.

Photo et Vidéo

Le Redmi Note 10 Pro veut s’imposer en photo sur le secteur d’entrée de gamme avec pas moins de quatre capteurs : un grand-angle faisant office de capteur principal de 108 MP ((1/1.52″, 0.70 µm, ƒ/1.9), un ultra grand-angle de 8 MP (1/2.8″, 1.14 µm, ƒ/2.2), un capteur de profondeur de 2 MP (1.75 µm, ƒ/ 2.4), et enfin, un objectif macro de 5 MP (1/5″, 1.12 µm, ƒ/ 2.4). À l’avant, logé dans un poinçon, on retrouve un unique capteur de 16 MP (1/3″, 1.00 µm, ƒ/ 2.45), qui délivre des clichés plutôt convenables, même si le point fort du smartphone se trouve à l’arrière.

Le capteur principal et ses 108 MP combine habillement les technologies de binning 9 en 1 (pour une image de 12 MP en sortie) et Dual native ISO, ainsi qu’une plage dynamique plus élevée en offrant un large éventail de retouches possibles. On retrouve, sinon, de multiples modes créatifs, à commencer par le Portrait amélioré grâce au capteur de profondeur, mais aussi un mode nuit 2.0 optimisé par l’algorithme multi-images RAW, vous permettant saisir des images même dans des environnements très faiblement éclairés. Le Redmi Note 10 Pro propose également la prise de vue time-lapse et télémacro, ainsi que les modes Photo Clone, Video Clone et Pose Longue. On s’est un peu amusé avec le mode permettant de remplacer le ciel sur un cliché, avec des résultats franchement étonnants. En zoomant un peu dans l’image, on décolle vite la supercherie, mais pour poster sur les réseaux sociaux, c’est parfait et vos abonnés n’y verront que du feu !

Dans les faits, on a trouvé ce Redmi Note 10 Pro plutôt convaincant en photo. Il reste bien loin des smartphones haut de gamme de la concurrence, mais Xiaomi a clairement réalisé un énorme bond en avant avec son nouveau Redmi Note, tandis que ses prédécesseurs pêchaient justement à ce niveau. Dans les environnements bien éclairés, le Redmi Note 10 Pro délivre des clichés agréablement détaillés, avec des couleurs plutôt justes. La mise au point s’est également montrée très fiable et les vidéos (jusqu’en 4K à 30 fps) sont, elles aussi, plutôt réussies. Le capteur de 108 MP s’en sort logiquement mieux que les autres, mais l’ultra grand-angle n’est pas en reste, avec des clichés qui restent exploitables même lorsque la lumière se fait faible. Le capteur macro, quant à lui, se destine à un seul type d’usage qu’on trouve un peu anecdotique. Dans l’ensemble, c’est franchement réussi, même si on regrette l’absence de téléobjectif, et il faudra donc se contenter d’un zoom numérique qui montre rapidement ses limites passé le X2. Xiaomi a tout de même bien rehaussé la barre par rapport aux précédents smartphones de cette gamme.

Mieux que des mots, des images :

Où acheter le Redmi Note 10 Pro ?

Le Redmi Note 10 Pro est disponible à partir de 213 euros (version 6+64Go) avec le code FRMARCH16 + le coupon de 20€ à récupérer sur la page produit ! Livraison gratuite et rapide depuis l’Europe. Il sera commercialisé en France dés 279 euros dans le courant du mois de mars.