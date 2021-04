RedMagic Watch : une montre connectée sportive et très abordable

RedMagic, la marque « gaming » du constructeur Nubia, se lance à l'assaut du marché de la montre connectée avec la sobrement nommée RedMagic Watch. L'appareil a quelques arguments à faire valoir, notamment son petit prix.

La RedMagic Watch offrira au poignet son design sportif, avec un écran AMOLED rond de 1,39 pouces sur un boîtier métallique. Il s’accompagne d’un bracelet en silicone (cinq couleurs disponibles) que l’on pourra changer avec un modèle en cuir pour les occasions plus formelles. Le châssis ne pèse que 30 grammes.

Un coach à tout faire

La montre intègre un lecteur de fréquence cardiaque et un capteur pour mesurer le niveau d’oxygène dans le sang. Pour les sportifs, la Watch prend en charge 16 activités physiques, des plus classiques (course à pied, yoga, vélo d’intérieur) aux plus étonnantes comme le cricket et le football. Le produit ajoute une fonction inédite : elle indique où on a passé le plus de temps sur le terrain !

Dans les sports d’équipe, cette fonctionnalité peut avoir un certain intérêt : elle permet en effet de déterminer où le joueur est le plus utile. Plus calme, la montre peut également surveiller le sommeil. Elle intègre aussi un coach de vie qui rappelle régulièrement les bons conseils pour manger sainement, s’hydrater et même rester en contact avec sa famille. L’assistant peut aussi donner des conseils financiers !

L’autonomie de la RedMagic Watch est un de ses points forts : le constructeur promet en effet 15 jours en usage régulier et 23 jours en mode d’économie d’énergie. La montre tiendra 50 heures avec le GPS activé. Au niveau de la personnalisation, outre les bracelets, on pourra changer de cadran en fonction des moments de la journée. A priori, il n’est pas question de boutique d’apps comme sur watchOS ou Wear OS.

Le prix est l’atout maître de l’appareil : RedMagic en demande en effet 99 € seulement (il livre en France).