Fini les risques de blessure avec les semelles connectées de Digitsole

Les semelles connectées visent en général les sportifs, mais Digitsole veut aller plus loin avec son dernier produit qui se destine aussi bien aux athlètes qu'aux personnes soucieuses de leur bien-être.

La nouvelle semelle connectée de Digitsole a été conçue pour fournir un grand nombre d’informations sur la manière de marcher et de courir de l’utilisateur. L’objectif est de livrer une vision globale de la mobilité et de l’efficacité de la foulée, que ce soit pour la marche quotidienne ou les séances de course à pied.

Pour les sportifs comme les simples marcheurs

Au travers des mesures de pronation, de supination, de longueur de foulée et de pas, de la force d’impact, du rythme, de la cadence, de la vitesse ou encore de la qualité de la foulée, la semelle connectée mesure l’état de fatigue, elle peut aussi détecter une blessure musculosquelettique et même des maladies neurologiques.

Digitsole a l’ambition de faire de sa semelle un outil pour anticiper la détection des risques de blessure et de fatigue, le tout en temps réel. Le produit n’est qu’une partie de la solution globale : les données recueillies par la semelle peuvent être enregistrées et analysées dans deux applications mobiles lancées avec Decathlon.

Walk Active Run permet d’obtenir une compréhension complète des mouvements et propose des conseils pour garder le contrôle de sa mobilité. Digitsole Run se destine aux sportifs, l’application livre des données sur la foulée et des indicateurs biomécaniques pour améliorer ses performances et éviter les blessures. L’intégration avec Strava est en développement.

La semelle embarque aussi une fonction « sans smartphone » qui enregistre toute l’activité. Il suffit de se reconnecter pour que l’application puisse les récupérer. Le produit en lui-même emporte une batterie offrant 40 jours d’autonomie (l’électronique embarquée pèse 7 grammes). Il est résistant à l’eau avec une certification IP56 et sa pointure peut s’ajuster du 36 au 47. Comptez 79 € la paire.