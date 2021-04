Malgré les critiques, Cyberpunk 2077 se porte très bien

Cyberpunk 2077 et The Witcher 3 ont fait une très belle année 2020, tous les deux avec des chiffres records qui donnent espoir à CD Projekt.

Malgré ce que l’on pourrait penser, Cyberpunk 2077 se porte très bien et il en va de même pour CD Projekt, qui sort peu à peu la tête de l’eau après ses nombreuses mésaventures depuis la sortie du titre. En effet, après une cyberattaque et de nombreuses critiques négatives concernant le jeu, CD Projekt vient de révéler avoir vendu Cyberpunk 2077 à plus de 13,7 millions d’exemplaires. C’est un chiffre record pour le studio et Cyberpunk 2077 devient le plus grand jeu de l’histoire de CD Projekt, ainsi que le plus gros lancement d’un RPG dans l’histoire du jeu vidéo.

Finalement plus de peur que de mal pour Cyberpunk 2077

Si on regarde les chiffres de plus près, on peut voir que les ventes sur PC représentent la majorité des ventes du jeu avec 56 %. Sur PlayStation 4 les ventes représentent 28 %, et seulement 17 % sur Xbox One. Rien d’étonnant quand on considère que ces versions tout particulièrement ont été délivrées criblées de bugs empêchant une bonne expérience de jeu. CD Projekt a d’ailleurs déployé deux grosses mises à jour apportant des centaines de patchs correctifs sur ces consoles. Suite à cette sortie mouvementée, CD Projekt avait d’ailleurs promis de rembourser les joueurs qui en faisaient la demande à ce moment là. On sait aujourd’hui que le nombre total de remboursement s’élève à peine à 30 000 unités. En parallèle, le jeu a été salué par la critique sur PC, Cyberpunk 2077 offrant des décors incroyables et une histoire captivante à ses joueurs.

La renaissance pour The Witcher 3

Sans surprise, le deuxième jeu phare de CD Projekt, The Witcher 3, a aussi connu une excellente année avec des ventes en hausse également. Il faut croire qu’avec les confinements de 2020, beaucoup de personnes ont voulu se tourner vers cet excellent titre pour s’occuper l’esprit. Si le jeu est originellement sorti en 2015, qui est sa première année en termes de ventes, le jeu enregistre sa deuxième année la plus prolifique en 2020 avec le dépassement des 30 millions de copies vendues depuis son lancement. C’est donc avec fierté et espoir que CD Projekt regarde vers l’avenir. Malgré les apparences, 2020 a été une excellente année pour le studio polonais.