Impôts : vagues de cyberattaques en France et dans le monde !

Pas de répit depuis le début d’année en matière de cybermenaces. Les attaquants sont à l’affût et continuent d’exploiter des leurres liés à l’actualité afin de cibler les utilisateurs par le biais de campagnes d’emails malveillants.

Avec celui de la COVID-19, les impôts sont actuellement un thème particulièrement utilisé par les cybercriminels, puisque les équipes de sécurité Proofpoint ont déjà observé plus de 30 campagnes frauduleuses d’emailing sur ce thème depuis le début de l’année 2021, totalisant plus de 800 000 emails piégés à l’échelle mondiale.

Provenant de multiples groupes cybercriminels, ces campagnes ont déjà ciblé des dizaines de milliers de personnes. Il s’agit notamment de tentatives de compromission de comptes de messagerie personnels ou tentatives de vol de données sensibles. Des campagnes visant les messageries professionnelles (BEC) ont également été observées, pouvant servir de porte d’entrée à des détournements de salaires. Des malware très connus ont par ailleurs pu être identifiés, comme Dridex, TrickBot et ZLoader.

Les contribuables français dans le viseur des cybercriminels

Alors que la période de déclaration des revenus a commencé en France et que les emails officiels continuent de circuler, les contribuables français sont eux aussi dans le viseur des cybercriminels et doivent rester vigilants. Il a notamment été observé une récente campagne en France totalisant plus de 45 000 messages piégés, dont voici deux extraits :

Afin d’effectuer ses démarches administratives en ligne en toute sécurité, adoptez certains réflexes :