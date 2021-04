Evercade VS : Blaze Entertainment présente sa nouvelle console de salon

Après la console portable, voici la console de salon Evercade VS au look toujours aussi rétro ! Rendez-vous en novembre.

Après un lancement plutôt réussi de la console portable Evercade en 2020, dont vous pouvez lire notre test, Blaze Entertainment revient en 2021 avec une version de la console pour le salon. Elle se nomme Evercade VS et possède le même design général que la console portable, vêtue de blanc et de rouge.

Son but est toujours le même, permettre aux joueurs de revivre les meilleurs titres rétro mais cette fois-ci en y amenant l’aspect de partage et de plaisir à plusieurs. En effet, la console permet de prendre en charge jusqu’à quatre manettes à la fois, ce qui vous permet de jouer à des jeux multijoueur avec vos amis ou votre famille. Les manettes se connectent en USB et une manette est fournie avec la console. À noter que, grâce à ce système, d’autres manettes peuvent êtres prises en charge par l’Evercade VS, telles que la Xbox Adaptive ou encore les manettes sans fil 8bitdo.

Pour ce qui est des jeux, les cartouches sont les mêmes que celles utilisables sur la console portable Evercade, à l’exception des cartouches Namco Museum Collection 1 et 2. Ce sont tous des jeux sous licence que Blaze Entertainment s’efforce de faire revivre grâce aux joueurs passionnés. D’ici à ce que la console sorte, une bibliothèque d’environ 20 cartouches et 260 jeux seront disponibles sur Evercade et Evercade VS. L’argument de poids pour cette console de salon est qu’elle pourra supporter deux cartouches de jeux à la fois. Cela donnera un éventail d’environ 40 jeux aux joueurs sans avoir à changer de cartouche.

Concernant la qualité visuelle, l’Evercade VS permettra d’afficher vos jeux avec une résolution de 1080p, ce qui est très bien pour une console de salon de ce type. De plus, l’interface utilisateur de l’Evercade a été améliorée et permet un affichage pixel-perfect ainsi que les filtres d’écran. Rendez-vous donc en novembre prochain pour la date de sortie de cette console, sachant que les précommandes seront ouvertes dès le 28 mai. Le prix de la console Evercade VS commencera à partir de 99,99 euros, ce qui reste très abordable.