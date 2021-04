Bon plan : les TV LG OLED CX en chute jusqu’à 500 euros

Pendant une semaine, Fnac organise une grande opération Ventes Flash. Les téléviseurs LG 55CX et 65CX voient leur prix chuter. Ils offrent parmi les meilleurs rapports qualité prix sur des modèles premium OLED.

LG est l’une des grandes références dans les téléviseurs. Sa gamme 2020 de TV OLED 4K connait encore aujourd’hui un vif succès. Que vous vouliez un format 55 ou 65 pouces, il faut se tourner du côté de la Fnac pour faire des économies. Vous pouvez cumuler une remise immédiate avec un bonus sur votre compte fidélité.

Par exemple, dans le cas de la TV LG OLED 65CX, vous pouvez l’obtenir à partir de 1989€ au lieu de 2499€. Il faudra profiter de la première remise immédiate de 300€ que vous pourrez compléter avec un crédit de 210€ sur votre carte Fnac. Il faudra utiliser le code FNAC10 pour obtenir ce bonus supplémentaire. Sur un téléviseur premium comme celui-ci, la réduction est généreuse.

Découvrir l’offre 65CX

Découvrir l’offre 55CX

Si vous êtes prêt à partir sur un modèle plus petit, il y le LG 55CX qui mesure 55 pouces en diagonale. Ce modèle voit son prix chuter de 1699€ à 1399€… et même à 1269€ grâce au compte fidélité. Au final, vous pouvez donc aussi faire plus de 400€ d’économies sur cet excellent téléviseur.

Attention, dans les deux cas, il s’agit d’une vente flash chez Fnac. Il est peu probable que le stock soit toujours disponible demain. Il vaut donc mieux en profiter au plus vite. Sachez que vous avez toujours 14 jours après la livraison pour changer d’avis et rendre votre TV au marchand.