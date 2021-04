Spotify dépasse les 158 millions d’abonnés premium

La plateforme leader sur le marché du streaming audio a annoncé avoir dépassé les 158 millions d’utilisateurs premium. À cet impressionnant chiffre s'ajoutent aussi les quelque 198 millions d’utilisateurs gratuits de la plateforme.

Spotify conserve son rôle de leader. Selon le dernier rapport publié par la plateforme de streaming, le nombre d’abonnés premium est en nette augmentation depuis l’année dernière : +21% depuis 2020. L’entreprise compte désormais 158 millions d’utilisateurs payants, pour un total de 356 millions de comptes actifs mensuels. Au dernier trimestre, les chiffres s’élevaient respectivement à 155 millions et 345 millions. Un succès qui va au-delà de l’estimation annuelle faite par le géant du streaming, sans doute boosté par le succès grandissant des podcasts sur lesquels il mise de plus en plus. Comme Apple Music, Spotify a annoncé il y a quelques jours le lancement d’un nouveau service de podcast payant sur abonnement, qui permettrait aux créateurs de contenus de mieux être rémunérés, tout en proposant du contenu exclusif sur certaines plateformes.

Bientôt une augmentation des abonnements ?

Cette bonne nouvelle pour Spotify s’accompagne pourtant de plusieurs points d’ombre pour la plateforme. Tandis que le fondateur de Spotify Daniel Ek songe actuellement à racheter le club de football Arsenal après le fiasco de la Super Ligue, la plateforme est aussi pointée du doigt pour sa mauvaise rémunération des artistes. De plus, l’entreprise a récemment officialisé une augmentation de certains de ses forfaits, notamment aux États-Unis et dans certains pays européens. Pour le moment, la France n’est pas concernée. Sans doute pour tenter de calmer les esprits, Spotify a lancé le site Loud and Clear, destiné à communiquer de manière plus transparente avec ses utilisateurs. Quoi qu’il en soit, les bénéfices du géant de la musique enregistrent une forte croissance rappelle le Wall Street Journal, puisqu’ils sont passés d’un million d’euros l’année dernière à plus de 23 millions d’euros lors de son dernier rapport financier.