Bon plan : le Redmi Note 10 Pro est en chute brutale (code promo)

L'excellent Redmi Note 10 Pro bénéficie d'une double réduction sur AliExpress. Entre la remise immédiate et le code promo, vous pouvez faire une belle économie sur ce smartphone idéal au quotidien.

© Xiaomi

Le Redmi Note 10 Pro fera partie des meilleures ventes de smartphones de l’année 2021, c’est indéniable. En termes de rapport qualité prix, Xiaomi fait un sans-faute sur de téléphone entrée / milieu de gamme. Avec une tarification juste, il se place devant tous les rivaux. Quand un acteur comme AliExpress offre une remise en plus, vous devez foncer.

A l’occasion de ses Happy Days, AliExpress casse le prix du nouveau Redmi Note 10 Pro. Alors que celui-ci est sorti depuis un mois, c’est une belle surprise de le voir chuter à 256€ au lieu de 299€. Cette différence est immense, surtout pour un téléphone aussi récent dont le prix par défaut est déjà très compétitif.

Pour profiter de cette offre, il faudra utiliser le code promo HAPPYFR16 au moment de la finalisation de la commande. Il faudra aussi utiliser les codes remises vendeur sur le site marchand. Vous ne savez pas comment faire pour obtenir ce Redmi Note 10 Pro chez le marchand ? Ci-dessous, voici les étapes à suivre sur la capture d’écran.

Il faudra bien choisir le modèle Gold du Redmi Note 10 Pro pour profiter de la remise maximale. Par ailleurs, nous vous conseillons de prendre une livraison depuis un entrepôt en Espagne, dans l’Union Européenne. Si vous choisissez la livraison depuis la Chine, le prix du téléphone chute même à 242€ mais les délais de livraison sont nettement rallongés. Il faudra également déclarer la TVA.

Une offre flash spéciale Happy Days

Il y a quelques années, Xiaomi a dévoilé sa gamme Redmi. Cette dernière surfe sur le meilleur rapport qualité prix du marché. Pour un téléphone à moins de 300€, les performances sont extrêmes. Tout le monde est d’accord sur ce point, le Redmi Note 10 Pro confirme cette règle.

Le smartphone Redmi Note 10 Pro est d’ailleurs pris d’assaut sur tous les sites e-commerce. Sur Amazon ou AliExpress, il se place comme la meilleure vente du moment. Au total, les Redmi se sont déjà vendus à plus de 200 millions d’unités. Si Xiaomi ne fait quasiment pas de marge sur cette gamme, ce sont les clients qui en profitent.

Dans le cas de cette offre spéciale pour les Happy Days, Xiaomi frappe fort. Cela dit, le code promo sur le Redmi Note 10 Pro connait un vif succès. Il reste déjà moins de 100 unités disponibles, il faut donc se dépêcher. Faire une économie de quasiment 20% sur ce nouvel appareil, c’est une vraie opportunité.

Comme tous les marchands actifs en France, AliExpress a une obligation légale de vous reprendre le produit s’il ne vous plait pas. Après la livraison du Redmi Note 10 Pro (ou tout autre produit), vous avez ensuite 14 jours pour changer d’avis. Le cyber-marchand peut, dans ce délai, récupérer le produit et vous rembourser si besoin.

Pendant les Happy Days, AliExpress ne fait pas juste la promotion de cet excellent Redmi Note 10 Pro. Si c’est évidemment l’une des offres phares de cette opération, il y a des milliers d’autres produits en réduction. Sachez que les nouveaux clients peuvent aussi profiter d’une remise de 2€ pour toute première commande – quelle que soit le produit.

Pourquoi faut-il choisir ce Redmi Note 10 Pro

Nous avons eu l’opportunité de faire un test de ce smartphone, c’est clairement le produit que “tout le monde va s’arracher”. Au niveau de la technique, le Redmi Note 10 Pro se positionne comme un modèle milieu de gamme ultra complet. On peut citer son bel écran OLED de 6,43″ que tous ses concurrents vont lui envier. Un petit poinçon vient cacher le capteur selfie à l’avant.

Pour répondre au plus gros du marché, les finitions ne suffisent pas. Le Redmi Note 10 est aussi irréprochable sur la batterie (5 000 mAh pour tenir au moins 2 jours + charge rapide) ainsi que sur l’offre photo. Au final, il combine tous les arguments pour répondre au plus grand public – à un prix indécent.

Au niveau de la photo, le Redmi Note 10 Pro bénéficie d’un quadruple capteur. Et ce dernier se montre très séduisant à tous les niveaux : son module principal de 48 MP est irréprochable tout comme les trois autres : un capteur ultra grand-angle, un objectif macro et un capteur de profondeur. Pour le prix affiché en promotion, c’est tout simplement fou.

Si le Redmi Note 10 Pro connait un tel engouement, c’est parce qu’il respecte toutes les conditions pour être le smartphone idéal au quotidien. Vous n’aurez aucun souci de latence grâce à un processeur très correct (Snapdragon 678). Il fait même mieux que des appareils entre 400 et 600€ qui ont du mal à afficher une telle expérience utilisateur.

AliExpress connait un vif succès

Depuis quelques années, AliExpress connait un immense succès sur le e-commerce en France. Le marchand se place aujourd’hui dans le Top 5 des plus gros marchands en ligne de l’Hexagone. Il capitalise surtout sur des marques asiatiques qu’il connait très bien. Cette offre sur le Redmi Note 10 Pro, on ne la retrouve nulle part ailleurs.

L’offre sur ce Redmi Note 10 Pro est d’autant plus séduisante que le produit est envoyé depuis l’Espagne. Vous aurez une livraison en moins de 7 jours pour profiter et tester ce dernier téléphone. On rappellera que la plupart des autres marchands n’a plus de stock – et dans tous les cas, ils n’offrent aucune remise.

Vous avez donc tout intérêt à sauter sur cette vente flash. Le Redmi Note 10 Pro à moins de 260€ est une vraie pépite, on ne risque pas de le voir retomber plus bas dans les mois à venir. Pensez bien à utiliser le code HAPPYFR16 pour sécuriser la remise. Ce dernier est très limité par la quantité.

Pour découvrir l’offre sur le Redmi Note 10 Pro, c’est ici :

