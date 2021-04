Monster Hunter Rise : déjà 6 millions d’unités vendues

Sorti il y a à peine un mois, le jeu connait des chiffres de lancement incroyables, ce que Capcom a décidé de célébrer.

Depuis sa sortie le 26 mars dernier, Monster Hunter Rise connaît un succès fulgurant, tant et si bien que le jeu s’est déjà vendu à plus de 6 millions de copies dans le monde. Ce chiffre comprend les ventes à la fois physiques et numériques du jeu. Si ce n’est pas réellement surprenant pour un titre de la saga Monster Hunter, qui a toujours été appréciée du public, cela reste tout de même des chiffres de ventes impressionnants après seulement un mois de lancement. En réalité, le jeu était déjà très attendu bien avant sa sortie, surtout au Japon où un patron a décrété un jour férié le 26 mars pensant que ses employés ne pourraient pas se concentrer le jour de la sortie de Monster Hunter Rise.

Une récompense en plus de la mise à jour 2.0

Pour fêter le cap des 6 millions, Capcom a tenu à remercier les millions de joueurs en leur offrant un pack contenant 30 méga-potions, 20 steaks bien cuits, 10 barils de bombes, 5 Mega Demondrugs et 5 Mega Armorskins. Il vous suffit de se connecter au Nintendo e-shop pour réclamer sa récompense. Avec un succès pareil, on peut se douter que la saga n’est pas près de s’éteindre, surtout avec le titre Monster Hunter Stories 2 bientôt là lui aussi.

De plus, aujourd’hui signe l’arrivée de la première mise à jour majeure du jeu, la version 2.0. Capcom a détaillé toutes les nouveautés de cette mise à jour lors du Monster Hunter Digital Event d’hier, dont nous vous avons résumé les annonces. Elle amène entre autres des nouveaux monstres, Chameleos, Teostra et Kushala Daora, ainsi que de nouvelles armes et des nouvelles quêtes événement. Notez bien qu’il est nécessaire de télécharger la dernière version du jeu afin de pouvoir télécharger le pack de célébration.

Profitez de Monster Hunter Rise à 44,99€