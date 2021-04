Bon plan : le OnePlus Nord est en (forte) promo durant les Happy Days 🔥

À l'occasion des Happy Days, AliExpress dévoile une nouvelle promotion sur le OnePlus Nord. Le smartphone passe sous les 300 euros, c'est le moment de faire des économies.

Le OnePlus Nord est un smartphone de milieu de gamme dĂ©voilĂ© le constructeur au cours l’annĂ©e 2020. Ce modèle avance plusieurs caractĂ©ristiques techniques qui font son succès depuis sa sortie. D’un point de vue technique, il est mĂŞme assez proche des smartphones les plus haut de gamme du marchĂ©.

AliExpress met la barre très haute avec cette offre sur le OnePlus Nord 5G. Dans le cadre des Happy Days, le marchand en ligne fait passer le prix du smartphone Ă 290 euros au lieu de 399 euros avec le coupon HAPPYFR25, ce qui reprĂ©sente 30% de rĂ©duction immĂ©diate. C’est simple, ce modèle n’a jamais eu droit Ă un tel tarif depuis son arrivĂ©e sur le marchĂ©. Pensez Ă faire vite, peu d’unitĂ©s sont disponibles.

Pour voir l'offre sur le OnePlus Nord, c'est par ici :

AliExpress est un marchand en ligne dont la popularitĂ© en Europe ne cesse de monter en flèche. Il est particulièrement rĂ©putĂ© pour ses promotions sur les produits de marques asiatiques comme Xiaomi, OnePlus ou encore Roborock. De plus en plus apprĂ©ciĂ©es sur le marchĂ© français, ces dernières profitent d’excellentes mises en avant sur la plateforme. Les Happy Days se terminent dĂ©jĂ le 5 mai, pensez Ă faire vite.

Pourquoi choisir le OnePlus Nord ?

Le OnePlus Nord est un excellent smartphone pour le quotidien. Comme Ă son habitude, la marque a misĂ© sur un excellent rapport qualitĂ©-prix et le rĂ©sultat est Ă la hauteur. D’autre part, on note qu’il est compatible avec la 5G. Cette promotion mise Ă l’honneur pour les Happy Days est une vĂ©ritable aubaine.

Pour ce qui est de ses caractéristiques techniques, le OnePlus Nord a droit à un bel écran OLED de 6,44 pouces avec un taux de rafraichissement de 90 Hz. On retrouve un ratio écran/corps appréciable pour une petite encoche placée directement dans le coin de la dalle avant, elle accueille le double module photo de la caméra.

En termes d’images, ce OnePlus Nord est dotĂ© d’un un quadruple capteur photo, avec un module principal de 48 Mpx, un ultra grand-angle, un objectif profond et un objectif macro. Le modèle peut aussi s’appuyer sur son excellente batterie de 4 115 mAh et de sa compatibilitĂ© avec la charge rapide 30W. Vous rĂ©cupĂ©rez plus de 50% de la batterie en seulement une demi-heure.

Sinon, le OnePlus Nord a droit à une puce Snapdragon 765G qui permet de faire tourner le smartphone sans aucune latence, même avec les jeux mobiles. En somme, ce smartphone est parfait pour une utilisation au quotidien, mais il dépasse ce statut et se place très bien au sein de sa catégorie.

AliExpress fĂŞte les Happy Days

Sur AliExpress, le OnePlus Nord bleu est affichĂ© Ă 315 euros au lieu de 399 euros. Pour avoir droit Ă la remise supplĂ©mentaire, il faut renseigner le code HAPPYFR25 après avoir ajoutĂ© l’article Ă votre panier. Le prix final est de 290 euros, soit presque 100 euros de remise. Pensez Ă faire très vite, le nombre d’exemplaires est très limitĂ© et l’offre est premium.

Si vous craquez pour le OnePlus Nord, sachez que vous avez droit de retourner gratuitement le produit dans les 20 jours qui suivent la réception de la commande pour être remboursé à 100%. Cela vous laisse le temps de déterminer si le smartphone vous convient.

Les Happy Days ont lieu jusqu’au 5 mai sur AliExpress, mais le OnePlus Nord sera certainement en rupture de stock d’ici cette date. Une multitude de produits sont visĂ©s par des rĂ©ductions durant cette opĂ©ration, c’est l’occasion de faire des Ă©conomies.

Pour accéder au deal sur le OnePlus Nord, c'est par ici :

