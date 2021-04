Tetris : cette technique vous permettra de battre tous les records du monde

Des joueurs ont mis au point une nouvelle technique qui révolutionne déjà les compétitions autour de Tetris.

© MusicTobi / Pixabay

Tetris a beau être un jeu vieux de plus de 30 ans, il ne cesse de se réinventer, la preuve avec cette nouvelle technique qui affole la toile. Il semblerait que certains joueurs aient réussi à contourner une des principales difficultés des tournois Tetris, à savoir la manette NES. Celle-ci est rustre et très difficilement maniable comparée aux manettes modernes auxquelles nous sommes habitués.

C’est pourquoi les joueurs trouvent toujours, ou du moins essayent, des moyens d’améliorer leurs performances en élaborant des techniques complexes. Après l’hypertapping, qui consiste à appuyer très rapidement sur les touches directionnelles, et le rolling, qui consiste à faire glisser ses doigts très rapidement sur les touches du pad, une nouvelle technique a été utilisée et elle change la donne.

Le tapotage, un véritable « game changer »

Utilisée la première fois en compétition à la mi-avril, cette technique est assez simple dans sa réalisation contrairement aux autres citées ci-dessus. Il s’agit de tapoter rapidement le dos de la manette NES, ce qui a pour effet d’effectuer en moyenne 20 mouvements par seconde.

Grâce à cette technique, le record du monde de 300 000 points a été battu par Jonas Neubauer puisqu’il a réussi à les atteindre en seulement 1 minute 57 secondes. Dans la foulée il a également réussi à battre le record de rapidité pour les 100 lignes. Cette technique de tapotage est donc incontestablement un « game changer » que de plus en plus de joueurs de Tetris utilisent. Reste à savoir jusqu’à quand elle restera au sommet, puisque les joueurs n’ont jamais fini de trouver toutes les astuces possibles pour être le plus rapide. Tetris n’a donc pas fini de se réinventer et peut encore vous réserver quelques surprises.