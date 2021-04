Découvrez les deux nouvelles montres Star Wars de Citizen !

Vous avez la possibilité d’avoir à votre poignet le tableau de bord d’un X-Wing ou d’un chasseur TIE, selon ce que votre préférence

© Citizen

Citizen, l’entreprise d’horlogerie originaire du Japon, a eu l’excellente idée de fabriquer une paire de montres qui devraient plaire aux fans de Star Wars. En effet, l’entreprise vient de sortir deux nouveaux modèles inspirés de l’univers des films adulés par tant de générations. Ces montres sont des modèles hybrides car elles sont à la fois analogiques et digitales. Ce modèle est une résurrection pour Citizen car il date des années 1980, années durant lesquelles les premiers films Star Wars sont sortis. Elles possèdent donc des allures bien rétros avec leurs boîtiers en acier inoxydable. La montre qui permet d’avoir la température et inclut également une alarme.

Ces deux modèles jouent sur le thème du pilotage de vaisseau et ont été désignées de sorte à imaginer à quoi ressemblerait les montres des pilotes dans la saga s’ils en avaient. La montre argentée, baptisée « Rebel Pilot », est inspirée de l’Alliance Rebelle comme on peut le voir au logo présent sur le cadran. On peut également y voir un vaisseau X-Wing ainsi que les couleurs dominantes de l’alliance. La deuxième montre, qui revêt un boîtier de couleur noire, s’appelle « Trench Run ». Elle possède deux cadrans, le premier inspiré du vaisseau X-Wing et le second inspiré d’un chasseur TIE.

Elles ont beau être une variation du même modèle, les deux montres ne sont pas commercialisées au même prix. La montre « Rebel Pilot » est au prix de 350 dollars, alors que la montre « Trench Run » est affichée au tarif de 375 dollars. Il faudra donc mettre le prix si vous souhaitez vous en offrir une, voire les deux. Vous pourrez les retrouver sur le site américain de la marque Citizen.