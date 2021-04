OnePlus revient en force en Europe (merci au OnePlus 9)

Après une année 2020 très mouvementée, OnePlus revient très fort au premier trimestre 2021 avec des ventes record.

© JDG

388%. C’est la croissance que revendique OnePlus en termes de ventes au cours du premier trimestre 2021. Au total, la firme enregistre des revenus en hausse de 286% sur ce trimestre.

Il semblerait que le dernier fleuron de la marque, le OnePlus 9, y soit pour quelque chose. Lancée il y a tout juste un mois, cette gamme représente près de 65% du chiffre d’affaires dévoilé par la firme. Le smartphone a connu un grand succès, notamment en Espagne et surtout en France. La marque enregistre aussi d’excellentes performances outre-Rhin, mais aussi au Royaume-Uni et en Finlande. Dans ce pays ainsi qu’au Danemark, la marque a même réussi à se faufiler sur le podium des plus gros vendeurs de smartphones.

Mais c’est aussi la stratégie globale de la marque qui a semble-t-elle payé, avec une adoption précoce de la 5G, et un élargissement de la gamme du constructeur vers l’entrée et le milieu de gamme survenu l’année dernière, et l’émergence de la famille OnePlus Nord. De plus, la firme chinoise s’est aussi diversifié en matière d’objets connectés en lançant une paire d’écouteurs sans-fil, les OnePlus Buds, ainsi qu’une montre connectée qui débarquera dans quelques jours, la OnePlus Watch (et que nous sommes justement en train de tester sur le Journal du Geek).

C’est donc une bonne nouvelle pour OnePlus, qui rencontrait d’importantes difficultés en Europe l’année dernière suite à l’échec du OnePlus 8. Cela avait même contraint la marque à lancer un plan de restructuration en licenciant une partie de ses équipes européennes au printemps, alors que la crise sanitaire battait son plein.