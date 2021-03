Star Wars : première bande-annonce pour la série animée The Bad Batch

Bonne nouvelle pour les fans de la saga Star Wars, l’univers va à nouveau s’agrandir avec une série d’animation. The Bad Batch, qui débarque en mai prochain sur Disney+, s’offre une première bande-annonce explosive.

En mai 2020, Clone Wars se terminait en fanfare sur Disney+. Une conclusion très attendue des fans de la série animée lancée en 2008 sur Cartoon Network. Un an plus tard, Lucasfilm n’a pas tiré un trait sur l’animation et prépare déjà la relève. La plateforme diffusera à partir du 4 avril prochain The Bad Batch, une série par le créateur de The Mandalorian et Clone Wars : Dave Filoni.

« Elle racontera comment l’escouade Bad Batch – une troupe d’élite de clones expérimentaux, génétiquement différente de ceux constituant la grande armée de la République – trouve ses marques dans une galaxie en pleine transformation à l’issue de la Guerre des Clones. Les membres du Bad Batch possèdent des compétences exceptionnelles qui font d’eux des soldats redoutables. Alors que s’ouvre l’ère de l’après-guerre, ils vont devoir accomplir des missions audacieuses tout en s’efforçant de donner un nouveau sens à leur vie. »

Directement située après Star Wars : The Clone Wars, la série est produite par Dave Filoni, Arthena Portillo (Star Wars Rebels), Carrie Beck (The Mandalorian), Brad Rau (Star Wars Resistance) et Jennifer Cobertt (NCIS : enquête spéciales). Ces derniers sont aussi respectivement à la réalisation et l’écriture de la première saison. Côté casting vocal, on retrouvera notamment Dee Bradley Baker (American Dad) et Ming-Na Wen (The Mandalorian). L’actrice prêtera sa voix à Fennec Shand, qu’elle incarnait déjà dans la série de Jon Favreau.

Un premier épisode de 70 minutes

Disponible à partir du 4 mai prochain, la série sera diffusée à raison d’un épisode par semaine. Le premier chapitre devrait nous permettre de découvrir largement l’intrigue qui sera déroulée puisqu’il durera environ 70 minutes. Pour les séries en live-action, il faudra patienter encore un peu. The Book of Boba Fett devrait être diffusé en décembre prochain. Pour Obi-Wan Kenobi, le rendez-vous est fixé à 2022 et la série va bientôt entrer dans sa phase de tournage. Disney vient d’ailleurs de dévoiler l’intégralité du casting de sa nouvelle production.