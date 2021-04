Fortnite s’offre une nouvelle île en forme… de pied

Havaianas et Fortnite s'associent afin de créer une ligne de tongs assorties au jeu, et une île créative dans le battle royale.

© Fortnite

Epic Games vient d’annoncer un partenariat entre son battle royale Fortnite et la marque Havaianas. Pour ceux qui ne connaissent pas, Havaianas est un fabricant de tongs qui vient tout droit du Brésil, là où il fait beau et chaud une très grande partie de l’année. C’est pourquoi, pour cette collaboration avec Fortnite, la marque a décidé de créer sa propre île paradisiaque dans laquelle les joueurs vont pouvoir se battre. Elle est accessible depuis le mode créatif et elle s’appelle La Havaianas Summer Island. Les plus observateurs auront remarqué que l’île est en forme de pied, ou plus précisément, de tongs.

Il a été précisé que « les explorateurs virtuels souhaitant s’aventurer sur la Havaianas Summer Island pourront la débloquer grâce au code 6301-8935-3098, à partir du 30 avril ». Fefa Romano, le Directeur Marketing de la marque, explique que « nous voulions apporter une expérience totalement unique et différenciée à l’univers de Fortnite en entrant dans le jeu pour apporter de nouvelles narrations liées à la chasse au trésor et à l’ADN Havaianas. Seuls les fans du jeu appréhenderont pleinement l’expérience». Testez donc votre chance sur cette île qui a une durée de vie limitée.

Cette collaboration a également donné naissance à trois paires de tongs aux couleurs de Fortnite. Elles sont colorées et nous préparent pour l’été qui approche à grands pas. Ces trois paires sont disponibles sur le site de Havaianas au prix de 26 euros la paire.

En parallèle, Fortnite fête l’arrivée tant attendue du skin de Neymar Jr dans le battle royale. Ceci signe également l’arrivée de nouvelles quêtes et d’un nouveau mode créatif spécial pour tenter de gagner des récompenses. Découvrez ici toutes les informations sur cet événement.