Vente Flash : le VPN premium CyberGhost régale avec une offre choc

Si vous êtes à la recherche du bon plan VPN du moment, n’allez pas plus loin. Il se trouve chez CyberGhost, qui vous propose ses services pour 2€ par mois.

Depuis plusieurs années maintenant, mais particulièrement ces derniers temps, nous assistons à une montée en puissance de l’utilisation d’Internet. Si cette dernière contient un grand nombre d’aspects pratiques, elle s’accompagne de certains risques, eux aussi grandissants. Alors pour éviter d’être victime de vol de données, d’espionnage ou de suivi en ligne, vous pouvez choisir de vous équiper d’un VPN.

Ces logiciels ont pour but de protéger vos données et votre identité lorsque vous naviguez. Parmi eux, nous retrouvons CyberGhost, un des VPN les moins chers du marché. Ce prestataire offre de très bonnes performances et une sécurité de pointe. Si nous vous en parlons, c’est parce qu’aujourd’hui, il affiche promotion à -83%, pour un coût de revient de 2€ par mois. Avec un prix si bas, il serait dommage de passer à côté de cette occasion.

Découvrir la promo CyberGhost

Pourquoi vous devriez choisir CyberGhost VPN ?

Si vous avez déjà fait des recherches pour trouver un bon VPN, il y a de grandes chances pour que vous connaissiez CyberGhost. Ce dernier vous propose un grand nombre de fonctionnalités de qualité, notamment en termes de protection en ligne. En effet, ce VPN procède à un chiffrement de vos données de navigation selon le chiffrement robuste AES 256 bits.

De cette façon, vos informations sensibles telles que vos mots de passe ou coordonnées bancaires seront inaccessibles pour les personnes et logiciels malveillants. Dans la même optique, CyberGhost masque votre adresse IP afin de préserver votre confidentialité sur le net.

Ainsi, personne ne pourra espionner votre activité en ligne, pas même votre employeur ou votre fournisseur d’accès à Internet. Si cela est déjà très satisfaisant, CyberGhost va plus loin dans le service proposé. Ce VPN vous permet de naviguer sans contrainte en contournant les géo-restrictions grâce à ses nombreux serveurs. Ces derniers sont plus de 6 900 et sont implantés dans 90 pays. De quoi vous fournir une couverture géographique complète.

Grâce à ses serveurs dédiés pour le streaming, CyberGhost vous permet aussi de débloquer les catalogues Netflix étrangers et d’avoir accès aux chaînes de télévision étrangères, ou encore à la télévision française si vous êtes à l’étranger. Des serveurs pour le téléchargement de torrent sont également disponibles.

De plus, ce VPN vous permet de connecter jusqu’à 7 appareils en même temps, ce qui vous confère une grande liberté. Pour un service vraiment complet, sachez enfin que CyberGhost vous propose un support client accessible 24h/24 et 7j/7, afin que vous ne soyez jamais bloqué.

Promo CyberGhost : 83% de remise immédiate sur votre VPN

Si tout cela est déjà très intéressant, attendez de voir la promotion que CyberGhost vous réserve en ce moment. En effet, le VPN met en place une réduction exceptionnelle : 83% de remise immédiate sur l’abonnement d’une durée de trois ans. Cette offre est d’autant plus intéressante que le fournisseur vous offre trois mois d’abonnement supplémentaires.

Vous profiterez donc des services de CyberGhost pendant trois ans et trois mois pour la somme de 78€ contre 467€ hors promotion. Votre VPN vous reviendra donc à 2€ par mois seulement, ce qui est vraiment avantageux.

Pour vous donner une idée de l’importance de cette promotion, sachez que le prix de base de CyberGhost est de 11,99€ par mois. Au prix régulier, vos 39 mois d’abonnements vous coûteraient plus de 465€. En souscrivant à cette promotion, vous paierez seulement 78€, comme stipulé précédemment, et réaliserez donc une économie globale de presque 390€.

Si vous avez encore besoin d’un argument pour vous décider, gardez à l’esprit que CyberGhost vous propose une garantie de remboursement d’une durée de 45 jours. Ainsi, si vous n’êtes pas satisfait de cet outil, vous serez totalement remboursé, sans avoir besoin d’aucune justification. Il n’y a donc aucun risque à vous lancer avec CyberGhost.

Souscrire à la promo CyberGhost