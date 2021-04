Amazon Prime Vidéo renouvelle Invincible pour deux saisons

Forte du succès de sa première saison, la série animée Invincible vient d’être renouvelée pour deux autres salves d’épisodes.

© Delcourt - Amazon Prime Video

La série animée Invincible a été un carton pour Amazon Prime Video. Alors que la première saison vient d’être clôturée, la plateforme annonce déjà que deux autres salves d’épisodes sont au programme. C’est sur Twitter que la firme de Jeff Bezos a annoncé la bonne nouvelle aux fans, déjà très nombreux, de la franchise. On ne sait en revanche pas encore quand celles-ci seront rendues disponibles. Il y a fort à parier qu’Amazon Prime Video nous donne rendez-vous dans un an, comme c’est souvent le cas avec le reste de ses productions.

Finalement, nous ne développons pas une autre saison d'#Invincible. Nous en développons DEUX !#Invincible, saisons 2 et 3, prochainement sur Prime Video. pic.twitter.com/Aj8m4KxmQf — Amazon Prime Video France (@PrimeVideoFR) April 30, 2021

Adaptée des comics de Robert Kirkman, le prolifique scénariste derrière The Walking Dead, Invincible suit les aventures de Mark Grayson, un ado en apparence tout à fait normal. Et pourtant, il cache un lourd secret : son père est le super-héros le plus puissant au monde. Peu de temps après son dix-septième anniversaire, Mark se découvre de nouveaux pouvoirs et commence son apprentissage avec son père. Largement inspiré des comics Marvel et DC, Invincible rend un hommage vibrant aux récits fondateurs du genre et s’en affranchit pour s’intéresser à des thématiques plus sombres.

Mais c’est quoi la suite ?

Sans en dévoiler trop sur l’intrigue du dernier épisode sorti hier, on espère que cette deuxième saison abordera la trame narrative de Wolf-man et nous en apprendra davantage sur les Gardiens du Globe. Les lecteurs des comics le savent aussi très bien, cette seconde salve d’épisodes risque de bouleverser les liens qui unissent Omniman et Invincible. La série de comics étant uniquement composée de 25 numéros, on pourrait aussi s’attendre à ce que la série s’affranchisse de son matériau de base pour avancer en solo, un peu à la manière de The Walking Dead finalement. Robert Kirkman avait lui-même confié ne pas écarter cette idée.

En attendant, tous les épisodes de la première saison sont désormais disponibles sur Amazon Prime Video.

