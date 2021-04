Windows 10 : cette future mise à jour va changer la vie des audiophiles

Dans sa prochaine mise à jour majeure, Windows 10 va drastiquement simplifier l’utilisation de périphériques audios Bluetooth.

Il va y avoir du changement avec la prochaine mise à jour majeure de Windows 10, répondant au doux sobriquet de Sun Valley. Tandis que Microsoft commence tout juste à déployer sa mise à jour de mai 2021, on commence à avoir quelques nouvelles de la prochaine itération majeure de Windows 10. Celle-ci devrait notamment apporter quelques nouveautés bienvenues côté audio.

Expérience simplifiée

Actuellement, Windows 10 se montre quelque peu brouillon concernant la gestion des périphériques audio en Bluetooth. L’OS sépare votre casque/écouteurs en plusieurs profils, lesquels misent tantôt sur la qualité sonore ou le son du microphone. Le problème, c’est que ces points d’entrées multiples engendrent parfois des problèmes sur certaines applications, tout en se montrant finalement assez peu lisibles pour l’utilisateur.

Avec cette prochaine mise à jour, Windows 10 va enfin être simplifié de ce côté. Les périphériques audio connectés en Bluetooth seront dorénavant identifiables via un seul et même point d’entrée représentant simplement votre casque ou vos écouteurs. Le système déterminera de lui-même s’il faut privilégier la qualité sonore et le son du microphone suivant la situation et le logiciel en cours d’exécution.

Le support de l’AAC en approche

Autre nouveauté, qui concerne cette fois les utilisateurs de produits Apple, mais pas que. Windows 10 gère actuellement les codecs les plus répandus que sont le SBC et l’AptX de Qualcomm. Néanmoins, la firme a toujours fait l’impasse sur l’AAC, un codec largement utilisé chez Apple, notamment via iTunes, Apple Music, mais aussi avec ses périphériques audio comme les AirPods et l’AirPods Max. Cela signifie que ceux qui utilisent ces services ou produits devraient bénéficier d’une bien meilleure qualité audio suite au déploiement de cette mise à jour.