B&YOU dévoile encore des offres exceptionnelles avec 5, 60, ou 100Go !

Nouvelle série de promotions immanquables chez B&You sur des offres allant de 5 à 160 Go. C'est le moment de changer de forfait mobile.

Les promotions ne s’arrêtent pas chez Bouygues Telecom. L’opérateur affiche des réductions plus que généreuses sur sa gamme de forfaits mobiles sans engagement B&You. Les remises sont pour le moins conséquentes sur tous ces forfaits et en particulier les offres 5 et 60 Go, qui tombent à des prix particulièrement bas. Vous trouverez également des offres 100 et 160 qui sont également très intéressantes si vous êtes un gros consommateur de données. Bref, il y en a pour tout le monde et pour tous les budgets.

Si vous souhaitez profiter de ces tarifs très avantageux, il ne faudra pas traîner, car les offres ne seront disponibles qu’une petite semaine : elles prendront fin le 5 mai. Passé cette date, aucune assurance que les forfait resteront à ce prix. Ce serait dommage de les rater, car il est difficile, voire impossible, de trouver meilleur rapport qualité-prix en ce moment.

B&You des forfaits complets sur un excellent réseau

La gamme de forfaits mobiles B&You n’est plus vraiment à présenter, cette série spécialisée dans les forfaits sans engagement connait un immense succès depuis son arrivée sur le marché en 2010. Elle vient compléter la gamme de forfaits Sensation (avec engagement) de Bouygues Telecom. Chez B&You toute la gestion de l’abonnement se fait par le biais d’internet (ordinateur ou application mobile), ce qui permet aussi de profiter de prix plus bas et faciliter la gestion quotidienne.

La gamme de forfaits B&You de Bouygues Telecom se décompose en 4 formules : 5 Go, 60 Go, 100 Go et 160 Go. Elles sont toutes en promotion, elles affichent particulièrement bas. Toutes ces offres sont sans engagement, vous êtes donc libre de partir quand vous le voulez. Et les prix sont sans limites de durée, ils ne changeront pas au bout d’un an comme d’autres offres promotionnelles.

Commençons avec le forfait mobile le plus accessible le moins coûteux : 5 Go de data (y compris dans l’UE) avec de plus les appels, SMS et MMS en illimité pour 4,99 euros par mois. Il y a quelques jours encore, ce même abonnement était limité à 1 Go pour le même prix. C’est très clairement l’option à choisir pour ceux qui consomment peu de données, ou qui sont très souvent connectés en Wi-Fi. L’enveloppe sera alors suffisante.

Si vous êtes un plus gros consommateur de data, notamment pour le streaming vidéo sur votre smartphone, il faudra choisir plutôt les formules à 60 ou 100 Go. La première inclut donc 60 Go de données mobiles, les appels / SMS et MMS illimités pour seulement 11,99€ mensuels, et le tout avec 10 Go de données dans l’Union européenne.

En ajoutant encore 2€ de plus (soit 13,99€ par mois), vous pourrez même avoir 100 Go par mois. Vous gagnez au passage 5 Go dans l’Union européenne, à 15 Go donc. Et avec encore 2 euros supplémentaires, vous pourrez passer à 160 Go pour 15,99 euros donc, toujours avec 15 Go dans les l’Union européenne, et bien évidemment les appels et SMS illimités.

La 5G pour 3 euros de plus

Chez B&You vous avez aussi la possibilité d’ajouter une option 5G pour le transformer votre offre en forfait 5G. Après avoir souscrit à votre abonnement (et uniquement après), il faudra aller dans votre application Bouygues, puis dans l’onglet « Ma ligne », puis « Options », puis « Option 5G ». Celle-ci coûte 3 euros par mois. Si vous optez pour le forfait 60 Go, vous pourrez donc profiter d’un forfait 5G pour moins de 15 euros. Cette option est activable sur tous les forfaits 20 Go et plus, l’offre 5 Go n’est donc pas éligible.

Déjà très compétitive, la gamme de forfaits B&You possède un sérieux avantage avec cette option qui rend les offres encore plus versatiles qu’à l’accoutumée. Plus de raison de ne pas en profiter. Avec ces abonnements, vous avez un parfait équilibre entre la qualité, le prix, la flexibilité du contrat ou le service client. Bouygues Telecom a pensé à tout pour répondre aux demandes de tous les clients, quel que soit leur profil.

Bien évidemment, Bouygues vous permet de conserver votre numéro de téléphone actuel. Toutes les étapes sont à retrouver sur le site officiel de l’opérateur. Avec l’immanquable récupération du code RIO que l’on obtient facilement en appelant le 3179. Conserver son numéro est désormais d’une simplicité effarante.

En guise de bonus, sachez que vous aurez également accès à 2 mois gratuits au service Spotify Premium. Pour les plus curieux, Bouygues Telecom propose aussi une série de services / applications complémentaires à tarifs avantageux (OnOff, Norton, B.tv…). Vous pouvez les voir directement sur le site officiel de l’opérateur télécom.

