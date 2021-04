Netflix : bande-annonce de Sweet Tooth produit par Robert Downey J.R.

Après un premier développement chez Hulu, Sweet Tooth débarque finalement sur Netflix. Les bande-dessinées de DC Comics vont être adaptées par la plateforme, avec Robert Downey J.R. à la production.

Pour s’imposer durablement face à Disney+ et sa myriade de super-héros, Netflix va piocher chez son concurrent direct. La plateforme adapte les comics DC Vertigo, Sweet Tooth. Cette épopée fantastique en huit épisodes sera produite par Robert Downey J.R. et sa femme Susan Downey. Si le projet a été annoncé en mai 2020, on était depuis resté sans nouvelle de cette série. Les choses se sont accélérées hier, avec la diffusion d’une bande-annonce sur YouTube. On apprend aussi qu’il ne faudra pas attendre très longtemps avant de la découvrir. Le rendez-vous est fixé au 4 juin prochain.

Une épopée fantastique et inédite

Sweet Tooth suivra les aventures du jeune Gus, un enfant livré à lui-même après la mort de son père. Dix ans après une mystérieuse pandémie qui a frappé la Terre, une nouvelle espèce est née. Crains par les humains, ces hybrides sont forcés de vivre cachés. Mi-humain, mi-animal, Gus va vivre un voyage au cœur des États-Unis pour découvrir ses origines. Sur sa route, il rencontre Jepperd, un homme taciturne à la recherche d’un refuge spécialisé.

Very excited to share the first teaser for @sweettooth. A post-apocalyptic fairytale produced by me, my missus Susan & a team of very talented people. Based on the beloved DC comic. Coming June 4th to Netflix. #SweetTooth pic.twitter.com/QxhE2u7US1 — Robert Downey Jr (@RobertDowneyJr) April 29, 2021

Pour adapter les comics, Netflix fait confiance à Jim Mickle (Cold in July) et Beth Schwartz (Arrow). Les deux créateurs sont aussi à l’écriture du scénario adapté des comics de Jeff Lemire. Mickle sera aussi à la réalisation des huit épisodes de cette première saison. Au casting, on retrouvera Christian Convery (Descendants 3) dans le rôle-titre. Le jeune acteur donnera la réplique à des comédiens plus chevronnés, à l’instar de Will Forte (The Last Man on Earth) et Nonso Anozie (Zoo) qui camperont respectivement le père de Gus et Jepperd. Dania Ramirez (Devious Maids) sera aussi de la partie aux côtés de Stefania Owen (Messiah).

Rendez-vous donc le 4 juin prochain sur Netflix pour découvrir si la série sera à la hauteur de ses ambitions.