Suppression des émissions de CO2 : Elon Musk lance son concours à 100 millions de dollars

Malgré les apparences, Elon Musk ne s'intéresse pas qu'à la colonisation de Mars. Le patron de Tesla et de SpaceX veut aussi préserver la vie sur Terre, menacée par le réchauffement climatique. Il lance un concours d'idées à 100 millions de dollars pour supprimer une partie des émissions de carbone.

© XPRIZE

Elon Musk a profité du Jour de la Terre cette semaine pour lever le voile sur XPRIZE, un concours d’idée doté de 100 millions de dollars financés par la Musk Foundation et des donateurs. Le principe est simple sur le papier : trouver le moyen de capter et de supprimer au moins 1.000 tonnes de CO2 rejetées par l’activité humaine chaque année. En sachant que nous en produisons 50 milliards de tonnes tous les ans…

Un défi unique

Pour que les températures n’augmentent que d’un à deux degrés, il faudrait supprimer environ 10 gigatonnes de CO2 par an d’ici 2050. Conscient de l’ampleur du défi, le concours donne quatre ans aux innovateurs et aux créateurs pour trouver une solution durable et soutenable. Le projet retenu devra aussi être en mesure de capter jusqu’à un million de tonnes de dioxyde de carbone par an. La solution devra être tout à la fois technique (basée sur des processus naturels, la capture directe dans l’air ou les océans, la minéralisation…) qu’économique.

Il s’agit en effet de développer un modèle économique pour réduire les coûts au gigatonne de CO2. Une gageure, mais aussi un défi enthousiasmant : après tout, on parle ici de sauver la seule et unique planète que nous avons en notre possession. La compétition a prévu plusieurs étapes : au bout d’un an, les juges examineront les projets soumis et récompenseront 15 d’entre eux d’un prix d’un million de dollars.

Au bout de quatre ans, les juges décideront des gagnants : 50 millions de dollars seront versés au projet vainqueur, 30 millions pour les trois suivants. Dès cet automne, XPRIZE récompensera les équipes étudiantes qui auront planché sur le projet avec à la clé un total de 5 millions de dollars.