Bon plan Dreame V11, T20 et D9 : AliExpress sacrifie les prix pendant 24 heures 🔥

Vous avez encore quelques heures pour profiter des remises sur les aspirateurs Dreame V11 et T20 (aspirateurs balai) ou sur le D9 (aspirateur robot). Le code promo FRMAY018 permet de baisser encore davantage le prix de cette vente flash.

© Dreame

AliExpress ne laisse aucune chance aux derniers aspirateurs de la marque Dreame. Le site marchand affiche des remises records sur les deux modèles d’aspirateurs balai premium V11 et T20 et sur son aspirateur robot D9. Attention, ces offres Ă©clair sont valables moins de 24 heures et le stock est très limitĂ©.

Pour obtenir la remise maximale, il faudra cumuler la remise affichĂ©e sur le site avec le code promo FRMAY018. Ce dernier vous permet de faire une Ă©conomie de 18 euros en plus sur chacun des modèles. Par exemple, le Dreame V11 chute Ă 246€ au lieu de 366€, soit un prix jamais vu. De mĂŞme, le T20 tombe Ă 264€ au lieu de 399€. Enfin, l’aspirateur robot D9 baisse Ă 258€ au lieu de 329€.

Pour dĂ©couvrir les 3 offres, c’est par ici :

Voir l’offre sur le Dreame V11

Voir l’offre sur le Dreame T20

Voir l’offre sur le Dreame D9

Dans le cas oĂą vous craquez pour l’aspirateur Dreame sur AliExpress, sachez que le dĂ©lai de livraison est de 3 jours. Le marchand vous livre depuis un entrepĂ´t situĂ© en France, vous recevez votre commande rapidement sans frais. Vous avez ensuite un dĂ©lai de 14 jours après la rĂ©ception pour effectuer un retour gratuit et bĂ©nĂ©ficier d’un remboursement Ă 100%. D’autre part, ces modèles sont garantis pendant 2 ans.

En plus du Dreame V11, AliExpress met en avant une autre vente flash sur le Dreame T20 et les D9. Le premier est le digne successeur de ce premier modèle, Xiaomi l’a officialisĂ© il y a quelques mois. La remise en cours permet de rĂ©aliser des Ă©conomies de presque 30% sur cet aspirateur sans fil. De mĂŞme, l’excellent aspirateur robot D9 qui vient concurrencer Roborock et son V7 est aussi Ă prix cassĂ©.

Le Dreame V11, référence à prix abordable

Le Dreame V11 est un aspirateur dĂ©voilĂ© par Xiaomi. PropriĂ©taire de la marque, le constructeur a misĂ© sur son savoir-faire pour proposer un produit qui reste parfaitement son positionnement sur le marchĂ©. En consĂ©quence, le modèle reste abordable sans pour autant lĂ©siner sur les performances techniques. Il est largement parmi les meilleurs appareils prĂ©sents sur son crĂ©neau, que ce soit Dyson ou d’autres concurrents. Cette promotion signĂ©e AliExpress est tout simplement folle Ă un an Ă peine de la sortie de l’appareil.

Pour entrer dans les dĂ©tails, il faut rappeler que l’aspirateur Dreame V11 est un modèle sans fil. C’est son premier point fort, car cela vous permet de nettoyer votre logement sans avoir Ă brancher et dĂ©brancher l’appareil quand vous ĂŞtes en train de faire le mĂ©nage. Vous gagnez du temps et de l’efficacitĂ©, c’est toujours apprĂ©ciable pour ce type de taches mĂ©nagères. D’autre part, ce modèle pèse seulement 2,58 kilos, ce qui le rend lĂ©ger et facile Ă manier. Globalement, il offre donc une excellente expĂ©rience.

Le Dreame V11 peut se transformer aisĂ©ment en aspirateur Ă main. Cela vous assure de pouvoir aspirer la poussière partout, qu’il s’agisse des plinthes, des angles de votre canapĂ© ou encore de vos sièges de voitures. Vous ne risquez pas de nĂ©gliger des espaces, car vous pouvez accĂ©der Ă toute la poussière avec ce modèle — en toute simplicitĂ©.

Pour ce qui est de la technique, le Dreame V11 embarque trois modes de nettoyage que vous pouvez sĂ©lectionner selon la zone de votre logement. Le mode turbo s’attaquera aux poussières les plus tenaces en offrant plus de puissance. L’appareil dispose d’une autonomie de 90 minutes, soit une pĂ©riode largement suffisante pour nettoyer tous les sols. Vous pouvez suivre le niveau de la batterie directement sur l’Ă©cran prĂ©sent sur l’aspirateur.

Cette offre sur l’aspirateur Dreame V11 est très agressive, le modèle n’a jamais eu droit Ă un tel prix depuis son arrivĂ©e sur le marchĂ©, mĂŞme Ă l’occasion d’opĂ©ration spĂ©ciale. Toutefois, il s’agit d’une vente flash : comme son nom l’indique, elle va disparaitre aussi vite qu’elle est arrivĂ©e sur AliExpress. Si vous ĂŞtes en quĂŞte d’un nouveau modèle pour assurer la propretĂ© de votre logement au quotidien, c’est maintenant qu’il faut passer Ă l’action.

Une vente flash choc sur AliExpress

Avec l’offre en cours sur AliExpress, cet aspirateur Dreame V11 voit son tarif chuter Ă 243 euros au lieu de 366 euros, soit plus de 30% de remise. Les Ă©conomies sont supĂ©rieures Ă 100 euros alors que le modèle a encore moins d’un an d’existence. C’est Ă©galement le mĂŞme principe pour le T20 qui est une version Ă©voluĂ©e du V11 et qui est sorti quelques semaines après.

Enfin, on a aussi le Dreame D9 qui est un succès dans sa catĂ©gorie. AliExpress n’avait jamais fait de remise aussi gĂ©nĂ©reuse sur ce modèle. Alors qu’il est sorti en novembre dernier, il flirte dĂ©jĂ avec les 250 euros. C’est beaucoup moins cher que tous les aspirateurs robots premium sur le mĂŞme segment. Nous vous avons mis les liens ci-dessus, ils redirigent chacun vers les produits en question.

On rappellera encore qu’il faut utiliser le code promo FRMAY018 pour obtenir une remise de 18€ par tranche de 200€ d’achat. Cela concerne tous les aspirateurs Dreame, mais Ă©galement tous les autres produits sur le site marchand. Le nombre de ces coupons est très limitĂ©, il faut donc se dĂ©pĂŞcher d’en profiter.

Quel que soit le modèle de Dreame V11, T20 ou D9, les offres Ă©clair se terminent dĂ©jĂ demain matin. Vous pouvez voir sur le site un compteur qui affiche en temps rĂ©el la durĂ©e jusqu’Ă l’Ă©chĂ©ance. A noter que le nombre d’unitĂ©s disponibles de chaque produit est limitĂ© : il est aussi affichĂ© de manière explicite sur le site AliExpress.

Pour dĂ©couvrir l’offre sur le Dreame V11, c’est ici :

Voir l’offre sur le Dreame V11