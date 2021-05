Découvrez cette incroyable vidéo 8K du volcan islandais en éruption

Un photographe islandais a immortalisé l'éruption d'un volcan grâce à une camera Insta360 Pro 2 8K, fixée sur un drône DJI. Malgré la chaleur extrême, les deux dispositifs s'en sont sortis indemnes.

©Ragnar Th. Sigurðsson (photographe), Arnar Þór Þórsson (pilote) et Perlan Museum.

Depuis plusieurs semaines, le volcan islandais Fragradalsfjall fait l’actualité. Après plus de 800 ans passé en sommeil, il s’est réveillé le 19 mars dernier. En éruption, il a attiré de nombreux curieux venus admirer le spectacle, ou plus récemment réalisé un barbecue à même la roche. Mais pour immortaliser ce moment historique, les visiteurs doivent redoubler d’inventivité. C’est le cas de Ragnar Th. Sigurosson, fondateur de la société Artic Images. En collaboration avec le musée de Perlan, « qui accueille un planétarium 8K ultramoderne et d’autres exposition sur les merveilles géographiques de l’Islande », le vidéaste dévoile une vidéo parmi les plus impressionnantes de cet événement hors norme. À l’aide d’un drone DJI, piloté par Arnar Þór Þórsson, il a immortalisé l’éruption grâce à une caméra 8K Instra360 Pro 2. Publiée sur YouTube, la vidéo qui promet de nous offrir un spectacle plus vrai que nature n’est en revanche disponible qu’en 4K sur la plateforme. La faute à la limitation appliquée sur l’outil de Google. Pour plus d’immersion, vous pourrez aussi la regarder grâce à un casque de réalité virtuelle.

Un coup de chaud pour le drone

Sur son blog, Insta360 dévoile les coulisses de cette incroyable vidéo. Pour capturer l’éruption, le plus fidèlement possible, les deux artistes ont dû survoler le volcan de très près. Une manœuvre d’autant plus compliqué compte tenu de la chaleur extrême que dégage le cratère incandescent. Durant le vol, la température a atteint les 1240 degrés Celsius. Malgré cette chaleur extrême, le drone et la caméra s’en sont sortis indemnes.

Dans son communiqué, Insta 360 salue la performance des deux artistes et l’expertise de Ragnar derrière la caméra. Elle ajoute que ses outils permettront, « grâce à la technologie VR, d’offrir des expériences profondément immersives des merveilles terrestres au monde entier ».

Retrouver l’Insta360 Nano au meilleur prix