Bon plan VPN : NordVPN dévoile une offre de folie (-68%)

Vous vous préoccupez de votre sécurité sur Internet ? Assurez-là à petit prix avec cette offre exceptionnelle chez NordVPN.

© Journal du Geek

Si vous êtes désireux d’assurer votre sécurité lorsque vous surfez sur le net et de profiter d’une navigation plus libre, vous devez connaître les VPN. Ces logiciels sont en plein boom depuis plusieurs années maintenant, et sont là pour garantir que personne ne pirate vos données ou usurpe votre identité

Mais ils ne s’arrêtent pas là, les VPN vous fournissent aussi une foule d’autres services. Ils peuvent notamment vous permettre de débloquer des contenus géo-restreints (plateformes de streaming, serveurs de jeu en ligne), de contourner la censure de certains pays ou encore de naviguer de manière 100% anonyme.

Dans tous ces domaines, le logiciel NordVPN excelle, et il est en ce moment disponible à -68% : une offre à ne pas manquer qui se termine déjà dans quelques heures.

Découvrir NordVPN

Les raisons d’opter pour NordVPN

Vous avez peut-être déjà mené quelques recherches concernant les VPN. Si tel est le cas, vous connaissez sûrement NordVPN, l’un des plus performants du marché. En effet, ce logiciel s’installe sur tous vos supports (ordinateur, tablette, smartphone) et assure votre sécurité à chaque instant.

Pour ce faire, il chiffre vos informations de navigation et camoufle votre adresse IP de manière à ce que vous ne puissiez pas être la cible de pirates informatiques. Il vous donne aussi l’assurance de pouvoir naviguer de manière totalement anonyme. Ainsi, en combinant toutes ces fonctions, ni votre employeur ni même votre fournisseur d’accès à Internet ne pourront savoir ce que vous faites sur le net et personne ne pourra remonter jusqu’à vous.

Cela vous permettra, entre autres, de procéder à des téléchargements de torrents en toute discrétion. NordVPN va plus loin. Ce VPN vous permet aussi de débloquer les catalogues étrangers des plateformes de streaming (comme Netflix, Amazon Prime, Disney+ ou encore Hulu) grâce à un vaste réseau de plus de 5 500 serveurs, implantés dans une soixantaine de pays.

L’importance de l’infrastructure de NordVPN garantit des performances très satisfaisantes. Toutefois, si vous veniez à rencontrer des problèmes, NordVPN ne vous abandonne pas à votre sort, ce qui est un bon point, surtout si vous êtes débutant dans le domaine des VPN. Ce logiciel vous fait profiter d’un support client joignable 24h/24 et 7j/7, via un chat en direct. En clair, le service fourni par NordVPN est vraiment bon, il est donc très intéressant de pouvoir en profiter à bas prix avec cette offre promotionnelle.

La promo NordVPN : une remise de 68% sur votre abonnement

C’est une promotion très avantageuse dont vous fait profiter NordVPN aujourd’hui. Celle-ci s’applique à l’abonnement de deux ans proposé par le logiciel, et représente une remise immédiate de 68% sur vos mensualités.

Ainsi, NordVPN ne reviendra qu’à 2,97€ par mois, au lieu de vous coûter 9,56€ comme en temps normal. Cette réduction vous fait donc économiser plus de 6€ par mois, et si l’on étend cette économie à la durée totale de votre souscription – soit 24 mois – on obtient une économie globale de quasiment 160€.

Si cela ne suffit pas à vous décider, sachez que NordVPN dispose d’une garantie de remboursement d’une durée de 30 jours. De cette façon, vous pouvez souscrire à son service sans risque, puisqu’en cas d’insatisfaction ou simplement de changement d’avis durant cette période, vous serez intégralement remboursé.

Vous pouvez donc sauter le pas sans inquiétude et commencer dès à présent à profiter des avantages de NordVPN à tout petit prix.

Souscrire à la promo NordVPN