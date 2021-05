Cobra Kai : le tournage de la saison 4 est terminé

On ne devrait pas attendre trop longtemps avant de retrouver Daniel Larusso et Johnny Lawrence. Quelques mois seulement après la diffusion de la saison 3, Netflix prépare déjà la suite. Sur Twitter, William Zabka, qui incarne Johnny Lawrence, a annoncé que le tournage était bouclé. Il a profité de l’occasion pour partager quelques images exclusives du plateau. Si elles ne donnent aucune information sur l’intrigue qui sera déroulée dans cette quatrième salve d’épisodes, elles permettent de susciter l’intérêt des fans de la franchise. Ralph Macchio s’est quant à lui contenté de dévoiler une image de la joyeuse bande, au moment de célébrer cette fin de tournage.

After 3 1/2 months of production, I’m proud to say #CobraKaiSeason4 is officially wrapped! “Ready???! LET’S BEGIN!” #sentfrommysmartphone 🦅 pic.twitter.com/1aX3Hj247O

Three years ago today with the big three and Billy Z promoting the launch of @CobraKaiSeries and last week celebrating the wrap of #CobraKai Season 4 on @Netflix What a journey! Can’t wait to share the new season!! pic.twitter.com/dbLCqHImnu

— Ralph Macchio (@ralphmacchio) May 2, 2021