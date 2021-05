E3 2021 : Konami change d’avis et annule sa participation

L’E3 2021 comptera un annonceur de moins que prévu puisque Konami se retire de la liste des participants tout en teasant ses projets.

© Konami

C’est avec regret que l’ESA, organisateur de l’E3, et Konami ont annoncé que ce dernier ne participera finalement pas à l’édition virtuelle de l’E3 2021. Alors que cela faisait plusieurs semaines que l’on savait que Konami serait présent, l’entreprise s’est rétractée à peine un mois avant le début de l’événement. Ce n’est pas dans l’intention de monter son propre événement, comme compte le faire Sony par exemple, mais bien à cause d’un retard dans le développement de ses jeux.

Dans un message publié sur Twitter, Konami a déclaré que « à cause d’un mauvais timing, nous ne serons pas prêts pour l’édition 2021 de l’E3. Nous voulons cependant assurer à nos fans que nous sommes en plein développement de plusieurs projets clés, donc gardez l’œil ouverts pendant les mois à venir. Si nous ne participons pas cette année, nous avons toujours un grand respect pour l’ESA et nous savons que l’édition 2021 sera un franc succès. Nous allons continuer à soutenir l’ESA et à souhaiter le meilleur à tous les autres participants de cette année ».

Concernant les projets de Konami, rien n’a été révélé pour l’instant et le seul projet connu à ce jour est le jeu PES 2022, pour lequel Konami vient de signer un partenariat avec le club italien SSC Napoli. On se demande donc ce que nous réserve le studio derrière ce teasing de taille. L’ESA a tenu à réagir à cette décision en exprimant son soutien à Konami. Les organisateurs de l’évènement sont impatients de découvrir ce que prépare le studio et de voir son retour pour l’édition 2022, qui devrait se tenir de manière physique. Dans la foulée, l’ESA a également révélé que le programme de l’E3 2021 sera bientôt dévoilé au grand public afin de se préparer au mieux à l’événement.