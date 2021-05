Parrainage Sorare : voici comment en profiter avant de commencer

Sorare est un jeu très populaire qui s'appuie sur le principe des NFT, il mêle gestion de cartes de joueurs de football et crypto-monnaie (ETH). Pour bien commencer, le mieux reste de profiter d'un lien de parrainage Sorare.

Sorare ne cesse de gagner en popularité depuis que les NFT commencent à faire parler d’eux. Le principe de ce jeu est assez simple, il s’agit de vendre, d’acheter ou encore d’échanger des cartes de joueurs dont la rareté peut varier. Il existe des niveaux pour définir ces fameuses cartes (Rare = 100, Super Rare = 10 et Unique = 1). Au total, plus d’une centaine de clubs sont déjà présents sur la plateforme — dont le PSG et Manchester United, par exemple. Tout l’intérêt du jeu repose sur l’utilisation de la blockchain basée sur Ethereum. Le parrainage Sorare s’avère incontournable pour commencer à jouer.

Profiter du parrainage Sorare

Sur Sorare, les cartes des joueurs peuvent se vendre ou s’acheter, mais leur fonction première reste d’être utilisées pour les journées de championnat. C’est en participant à ces derniers que vous pouvez gagner des ETH ainsi que d’autres cartes. Pour jouer, votre équipe doit compter au moins 5 cartes. Les débutants peuvent jouer jusqu’à huit fois avec les cartes gratuites, mais il faut au moins 4 cartes rares pour accéder aux championnats réels.

La première étape est de s’inscrire au jeu à l’aide d’un lien de parrainage Sorare. Grâce à ce dernier, vous avez la possibilité de gagner une première carte rare gratuitement après avoir gagné 5 fois aux enchères. Dans ce cas, le parrain et vous-même remportez tous les deux une carte rare. Pour comprendre les différences entre le marché et les enchères, vous pouvez consulter notre test complet de Sorare.

Les avantages du parrainage Sorare

Si vous souhaitez bénéficier du parrainage Sorare, il suffit de passer par ce lien. Vous devez valider votre inscription à ce jeu puis acheter 5 joueurs aux enchères, le principe est expliqué plus en détail dans notre test ou sur le site officiel. Une fois cette étape validée, vous recevez votre première carte rare — c’est la même chose pour votre parrain. Ensuite, vous pouvez également choisir de parrainer d’autres personnes pour gagner encore plus de cartes rares.

Il n’y a que 100 cartes rares par joueur et par saison, ce qui renforce vos possibilités d’obtenir une carte rare de grande valeur quand vous utilisez le parrainage Sorare. La valeur des joueurs est affichée directement sur les cartes en ETH avec la mention en euros.

Comment partager votre lien de parrainage Sorare ?

Une fois que vous êtes inscrit au jeu et que vous avez profité d’un lien de parrainage Sorare, il est intéressant de créer votre propre lien afin que vous puissiez en faire profiter d’autres personnes. Pour ce faire, il faut se rendre dans la catégorie “inviter vos amis”, elle apparait directement dans le menu du jeu. Il est possible d’envoyer le lien par email ou directement via les réseaux sociaux.

Une fois que votre ami a reçu le lien, vous pourrez consulter le décompte de ses enchères. Dès qu’il aura remporté 5 fois les enchères, vous recevrez tous deux un autre lien pour découvrir votre nouvelle carte rare respective ainsi que sa valeur. Comme les autres cartes, vous pourrez l’utiliser pour les championnats ou encore la revendre.

Il est possible de trouver 5 cartes peu chères lors des enchères, c’est la meilleure option pour commencer. Le parrainage Sorare est le meilleur moyen pour commencer à jouer avec des cartes rares, cela vous permettra de gagner plus rapidement des ETH ainsi que d’autres cartes

