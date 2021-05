Bon plan : le forfait mobile 100 Go (presque) gratuit se termine ce soir 🔥

RED by SFR arrête son RED Deal ce soir à minuit. Ce forfait mobile vous permet de recevoir un iPhone 8 reconditionné Grade A... gratuitement !

© RED by SFR

L’opĂ©rateur RED by SFR a annoncĂ© une offre XXL qui se termine dĂ©jĂ ce mercredi soir Ă minuit. BaptisĂ©e RED Deal, cette offre permet d’obtenir un iPhone 8 reconditionnĂ© si vous prenez un forfait mobile chez lui. Au final, en additionnant les avantages, ce forfait ne vous coĂ»tera quasiment rien sur les 2 premières annĂ©es.

Pour faire simple, RED by SFR vous propose un forfait illimitĂ© 100 Go avec un engagement sur 24 mois. Si vous prenez cette formule, l’opĂ©rateur vous offre un iPhone 8 reconditionnĂ© Grade A. La valeur actuelle de ce tĂ©lĂ©phone est de 309 euros, ce qui veut dire que vous pouvez amortir presque tout le prix de votre abonnement mobile, que vous choisissiez de revendre le smartphone ou non.

Voir l’offre RED Deal

RED by SFR est très rĂ©putĂ© pour sa gamme de forfaits mobiles sans engagement. Cette promotion est un peu diffĂ©rente, car vous devez rester client pendant 24 mois. Toutefois, vous ĂŞtes gagnant mĂŞme avec cette spĂ©cificitĂ©. Cela faisait plusieurs annĂ©es qu’on n’avait pas vu un deal aussi gĂ©nĂ©reux sur le marchĂ©.

Un forfait mobile à prix cassé

RED by SFR a beau changer ses habitudes en proposant un forfait mobile avec engagement, la formule reste très attractive en termes de prix et de caractĂ©ristiques. L’opĂ©rateur continue de proposer sa gamme d’abonnements mobiles habituels en parallèle, mais ce RED Deal se place facilement comme l’un des plus compĂ©titifs de tous. Le premier RED Deal similaire dĂ©voilĂ© en mars dernier avait Ă©tĂ© pris d’assaut, c’est tout aussi vrai cette fois.

Dans le dĂ©tail, le forfait mobile qui permet de bĂ©nĂ©ficier d’un iPhone 8 reconditionnĂ© offert revient Ă 15 euros par mois pour les appels, SMS et MMS en illimitĂ©s ainsi que 100 Go pour la France (dont 13 Go dans l’UE et les DOM). En temps classique, cette offre est Ă 20 euros par mois, vous Ă©conomisez donc 5 euros par mois dès votre souscription. C’est le premier point fort du RED Deal, car l’offre se place parmi les meilleures du marchĂ© sans compter le tĂ©lĂ©phone gratuit.

C’est simple, si vous prenez ce forfait mobile, vous recevez un iPhone 8 gratuitement. Le smartphone vous revient Ă 0 euro alors que sa valeur est de 309 euros. Ce modèle est encore populaire, il profite pleinement du savoir-faire Apple. D’ailleurs, l’iPhone SE 2020 reprend aussi son design et certaines des caractĂ©ristiques techniques.

Vous pouvez choisir de garder cet iPhone 8 reconditionnĂ©, mais vous pouvez tout aussi bien choisir de le vendre (si vous avez dĂ©jĂ un autre tĂ©lĂ©phone). Il est offert dans tous les cas (vous rĂ©alisez des Ă©conomies de 309 euros). Le tĂ©lĂ©phone Ă©tant dĂ©bloquĂ©, vous pouvez le remettre en vente après rĂ©ception sans aucun problème. RED by SFR est transparent dans son offre : il n’y a rien d’autre Ă faire que de prendre l’abonnement pour profiter du smartphone en bonus.

Les seules conditions pour profiter de l’iPhone 8 reconditionnĂ© gratuit sont de prendre le forfait mobile avec engagement de 24 mois et de prendre une nouvelle carte SIM. Le prix de cette dernière est de 1 euro, autant dire que cela ne change par grand-chose Ă la qualitĂ© de ce RED Deal. D’autre part, cette offre se destine Ă tous les nouveaux clients de l’opĂ©rateur, vous pouvez conserver le mĂŞme numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone lors de la transition vers RED by SFR.

Un iPhone 8 est gratuit

L’iPhone 8 reconditionnĂ© mis en avant dans le cadre du RED Deal est de Grade A. Tous les produits reconditionnĂ©s obtiennent une note portant sur leur Ă©tat gĂ©nĂ©ral, le Grade A est la meilleure note qu’il est possible d’obtenir. Cela signifie qu’il n’a que peu (ou pas du tout) de rayures sur l’Ă©cran ou sur le boĂ®tier. La batterie est aussi presque au niveau d’un smartphone neuf.

Si vous n’ĂŞtes pas un connaisseur des smartphones d’Apple, sachez que cet iPhone 8 proposĂ© par RED by SFR bĂ©nĂ©ficie d’un Ă©cran de 4,7 pouces. Sur la face avant, on retrouve le bouton Touch ID qui permet de retourner au menu et de dĂ©verrouiller le tĂ©lĂ©phone pour accĂ©der Ă son contenu. Il a aussi le droit Ă un capteur photo Ă l’avant et Ă l’arrière du smartphone. Il est dotĂ© du système d’exploitation iOS 14, ce qui permet une expĂ©rience agrĂ©able et fluide.

Le forfait mobile avec engagement de 24 mois est le seul de la gamme Ă vous permettre de profiter de l’iPhone 8 offert. Il existe des offres sans engagement, mais l’Ă©quivalent de la formule du RED Deal est Ă 14 euros par mois… et vous n’avez pas le droit au smartphone. Pour 1 euro de plus, vous recevez un tĂ©lĂ©phone gratuit : c’est le meilleur abonnement de la gamme.

Si toutefois vous voulez forcĂ©ment bĂ©nĂ©ficier d’un forfait sans engagement et que vous n’utilisez que très peu de data, une autre formule peut vous plaire. Elle revient Ă 5 euros par mois pour les appels, les SMS et les MMS en illimitĂ© ainsi que 5 Go. RED by SFR propose aussi un abonnement compatible avec le rĂ©seau 5G, mais celui-ci est plus cher (24,99€ par mois pour 130 Go).

Pour dĂ©couvrir le RED Deal, c’est ici :

Voir l’offre RED Deal