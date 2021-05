Havaianas aussi se lance dans l’industrie des NFT

Après une collaboration avec Fortnite, Havaianas surfe sur la vague des NFT avec une collection de 5 tongs ensoleillées.

© Havaianas

Havaianas, qui est une marque brésilienne commercialisant des tongs, s’apprête à rejoindre la folle danse des NFTs avec ses premières œuvres numériques vendues aux enchères. Dès le 12 mai prochain, vous pourrez essayer de vous procurer quelques-unes des tongs exclusives créées par Adhemas Batista. Il s’agit d’un artiste basé à Los Angeles qui a créé pour l’occasion cinq NFT uniques. Les dessins sont frais et colorés et amènent un beau soleil d’été un peu en avance. Cependant, on n’est pas certain qu’ils vous seront très utiles. Ces tongs là, vous ne pourrez pas les porter à la plage cet été car ce ne sont que des œuvres numériques destinées à être collectionnées ou revendues.

“La collection virtuelle NFT by Havaianas présentera cinq œuvres d’art sous une forme inédite qui n’existe pas encore dans le monde physique. Toutes les oeuvres ont été inspirées par le bonheur : Happy Feet ; A Step to Happiness ; Happy Citizen ; Happy Spring ; Happy Heels. “Mon intention est de faire sourire les gens au milieu de ce monde chaotique. Il ne s’agit pas d’essayer de lutter contre le chaos, mais de voir le bon côté des choses en essayant de saisir les opportunités”, a déclaré Batista.

Avec cette collection numérique, Havaianas souhaite surfer sur la vague des NFTs qui a frappé le monde de manière globale à partir de la vente du premier tweet par Jack Dorsey. Depuis, tous les secteurs ont pu participer et proposer des NFTs en tous genres, d’un morceau de musique à des mèmes célèbres, en passant par le bras d’une joueuse de tennis. Cependant, ce qui différencie Havaianas de ces autres exemples, est que l’entreprise compte reverser une partie des bénéfices, 7% au total, au projet Favela Galeria, un musée en plein air situé au Brésil. C’est d’ailleurs dans la même ville, São Paulo, que l’artiste Adhemas Batista a commencé sa carrière d’artiste.

La vente commencera le 12 mai via Foundation.app/Havaianas. Elle durera seulement 24h. En parallèle, la marque de tongs a également entrepris un partenariat avec Fortnite qui a laissé place à une île en forme de pied dans le battle royale. Cette île est jouable en mode créatif et est accessible à tous gratuitement.