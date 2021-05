Epic Games : combien lui a coûté l’exclusivité de Borderlands 3 ?

Un nouveau document témoigne de la somme exorbitante qu'Epic Games a dépensé pour sécuriser six mois d'exclusivité pour Borderlands 3.

© Take Two

Epic Games et Apple sont actuellement en train de se livrer une bataille juridique. Si le début de ce procès n’abonde pas d’informations sur le litige entre les deux entreprises, on en apprend beaucoup plus sur comment fonctionne l’industrie vidéoludique depuis les coulisses. Plusieurs documents ont déjà été dévoilés et nous donnent un aperçu de l’aspect business et économique derrière le divertissement que sont les jeux vidéo. Dernièrement, un document concernant Epic Games et un de ses achats a fait surface. Il s’agit d’un document attestant de la somme dépensée par Epic Games pour s’offrir l’exclusivité de Borderlands 3 pendant six mois.

Also notable: Epic paid Take-Two $146 million in advances for PC Borderlands 3 exclusivity ($115 million for the game + marketing + one-off fee) and recouped the minimum guarantee part ($80mil) in just the first 2 weeks. pic.twitter.com/3YThZuy5pJ — Simon Carless (@simoncarless) May 4, 2021

Le titre est effectivement sorti sur l’Epic Games Store le 13 septembre 2019, contre le 13 mai 2020 sur les autres plateformes de jeux PC telles que Steam. Pour cette exclusivité, Epic Games a déboursé la modique somme de 146 millions de dollars. Cette somme comprend notamment 80 millions de dollars simplement pour les garanties minimum du jeu, c’est à dire la somme minimum versée au développeur en dépit de la rentabilité ou non du titre. Ces garanties ont été totalement rentabilisées au bout d’à peine deux semaines comme on peut le voir sur le document. C’est donc un coup qui semble avoir été bénéfique pour Epic Games, sachant qu’Apple estime que l’entreprise pourrait bien avoir plus de 330 millions de pertes à cause d’exclusivités mal gérées et trop nombreuses.

Pendant les deux premières semaines, Epic Games a réussi à obtenir 9,2 millions de dollars de bénéfices grâce à sa commission à hauteur de 12 % sur les revenus du jeu. Plus important encore pour Epic Games, l’entreprise avait enregistré 53 % de nouveaux utilisateurs sur la plateforme suite à l’arrivée du titre vidéoludique. Il ne faut cependant pas oublier qu’Epic Games est pour l’instant loin d’être rentable. À cause des nombreuses exclusivités qu’Epic Games a financé à hauteur de 440 millions de dollars l’année passée, l’entreprise perd plus d’argent qu’elle n’en gagne. Toutefois, Tim Sweeney, le CEO, reste positif et déclare qu’il s’agit du plan de l’entreprise pour se constituer à la fois une base d’utilisateurs et une base de contenus solides. Epic Games espère même être rentable d’ici environ quatre ans.

