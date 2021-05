Bon plan : sur ses Galaxy S21, Samsung casse les prix (et offre un écran 27 pouces)

Il vous reste encore quelques jours pour profiter des excellents Samsung Galaxy S21 à prix réduit. Le store officiel Samsung permet de faire une économie importante via des bonus, comme cet écran M5 27" (valeur : 269 euros) qui est inclus pour l'achat de certains modèles.

Depuis hier matin, la boutique officielle Samsung offre de nombreux avantages à acheter l’un de ses modèles premium Galaxy S21. Alors que la génération milieu de gamma Galaxy A52 est en rupture de stock, le coréen compense avec d’excellentes promotions sur ses flagships. Vous pouvez additionner différents bonus qui représentent à eux des centaines d’euros d’économies.

Selon le modèle de Galaxy S21 que vous choisissez (S21, S21+ ou S21 Ultra) et selon le coloris (exclusif ou non), les avantages ne sont pas identiques. Il faut utiliser l’outil qui permette de configurer votre smartphone sur le site officiel pour déterminer les offres en cours. C’est aussi le plus facile pour connaitre le niveau de remise dont vous allez profiter.

La première offre commune à tous les Galaxy S21, c’est le bonus reprise. En plus du montant de la reprise, le store vous permet de toucher 100€ de prime en plus. Par exemple, si vous retournez votre ancien Galaxy S20, vous toucherez un montant à la reprise de 297€ environ. A cela, vous recevrez 100€ de prime sous forme de bonus, ce qui porte la remise totale à 397€ pour le téléphone rendu. Sur un Galaxy Note 20, vous pouvez grimper au-delà des 500€ de remise.

Plein de bonnes offres sur les Galaxy S21

Outre ce point avantageux, les Samsung Galaxy S21 profitent également d’un bonus sous forme de points de fidélité. Pour tout achat d’un tel modèle, vous aurez le droit à 5% sous forme de Samsung Rewards. Cet argent pourra ensuite être utilisé sur la boutique officielle pour tout autre achat. Dans le cas d’un Galaxy S21 classique avec 128 Go de stockage, cela représente à peu près 43€. Pour un S21 Ultra 512 Go, cela correspond à 72€ d’économies.

Samsung permet également de faire une économie jusqu’à 15% en plus si vous cumulez des produits dans votre panier. Par exemple, si vous achetez un Galaxy S21 avec des Galaxy Buds Pro, vous aurez le droit à 10% de remise sur votre panier. Si vous prenez aussi l’un des TV éligibles (Neo QLED), vous toucherez une remise totale de 15% sur votre commande.

Le cadeau exceptionnel en ce moment, c’est tout de même le Smart Monitor M5 27 pouces qui est offert pour l’achat d’un Samsung Galaxy S21+ ou S21 Ultra. Il faudra pour cela choisir l’un des coloris exclusifs disponibles sur le site officiel, quel que soit la capacité de stockage. Ce cadeau n’est pas anodin puisqu’il représente 269€ d’économies. Libre à vous de le conserver ou de le revendre pour obtenir de l’argent en contrepartie.

L’inconvénient avec les coloris exclusifs, c’est que ce sont des produits personnalisés et que la livraison met donc plus de temps. Si vous optez pour l’une des couleurs classiques, y compris sur le Galaxy S21 de base, vous aurez le droit à un chargeur sans fil gratuit. On rappellera que les nouveaux smartphones n’ont pour la majorité plus de chargeur dans la boite (Apple mène le bal, la concurrence a suivi). C’est donc encore un bel avantage proposé par Samsung.

Au final, en cumulant tous ces petits avantages, votre Samsung Galaxy S21 devient beaucoup moins cher. Alors que de nombreux coloris sont déjà en rupture de stock, c’est le moment d’en profiter avant l’été. La pénurie mondiale de processeur est en train de générer des ruptures de stock sur tous les smartphones (quel que soit le fabricant), il faut donc savoir saisir les dernières quantités disponibles. Avec le Galaxy S21, vous ne pouvez pas être déçu puisque c’est l’un des meilleurs appareils sous Android.

Pourquoi choisir le nouveau Galaxy S21 ?

Quel que soit le modèle de Galaxy S21 que vous prendrez sur la boutique officielle de Samsung, vous allez être gâté. Parmi les trois modèles disponibles, le Galaxy S21 est le plus compact de cette génération 2021. Il vient avec les mêmes atouts techniques que son grand-frère, le Galaxy S21+, à trois différences près : il est plus petit, le dos est en plastique et la batterie est un peu plus petite.

Sinon, au niveau des caractéristiques, on retrouve un design premium avec un magnifique écran AMOLED sur les deux Galaxy S21 et S21+. A l’intérieur, on a un processeur Exynos 2100 qui est parmi les plus puissants sous Android. Il permet de tirer le meilleur du triple capteur photo sur le dos de l’appareil. Samsung est très connu pour la qualité photo, et notamment en environnements sombres. Si vous en avez l’opportunité (financière), mieux vaut partir sur le S21+, pourquoi pas avec un coloris exclusif pour décrocher un maximum de bonus.

Enfin, le Samsung Galaxy S21 Ultra est sur une autre planète. C’est le porte-étendard du coréen et il affiche toutes les caractéristiques les plus premium du moment. On a un appareil qui est bien plus puissant avec un appareil photo (108 MP pour le module principal) encore au-dessus. Au final, ce modèle avec écran légèrement incurvé sera idéal pour avoir la meilleure expérience sur un smartphone tournant sous Android. Vous pouvez lire notre test à cet égard ici.

Pourquoi l’acheter sur le store Samsung ?

Acheter sur la boutique Samsung ne vous donne pas uniquement le droit à l’expérience “officielle” de l’achat, mais vous avez aussi plusieurs atouts. La première est que vous êtes livrés en 2 à 3 jours ouvrés (hormis tous les coloris exclusifs) et gratuitement. Ensuite, sachez que vous recevez aussi une période d’essai qui vous permet de retourner votre appareil dans les 14 jours après livraison s’il ne vous plait pas. Le remboursement est intégral et garanti.

Enfin, contrairement aux marchands qui sont des revendeurs, Samsung est le seul à offrir autant d’avantages sur les Galaxy S21. Mais attention, il y a deux composantes à garder en tête : cette offre spéciale se termine déjà le 9 mai (dimanche). Comme vous avez du le voir, il y a aussi de nombreuses ruptures de stock partout. Il faut donc se dépêcher pour profiter des derniers coloris (et dernières capacités) à prix réduit.

Pour voir les offres, c’est ici :

