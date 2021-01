[Test] Samsung Galaxy S21 Ultra, on est au presque-parfait !

On est qu’en janvier et pourtant, le nouveau smartphone premium de Samsung est sur le point de sortir. On l’a avec nous depuis plus d’une semaine, voici notre avis sur le Samsung Galaxy S21 Ultra.

Cette année, pandémie oblige, et parce qu’il faut un peu rattraper 2020, Samsung a étonnamment annoncé son nouveau Galaxy S relativement tôt puisque les nouveaux Galaxy S21 ont été officialisé dès la fin du CES il y a un peu moins d’une dizaine de jours et surtout, ils seront disponibles dès ce 29 janvier 2021.

Aujourd’hui, on s’intéresse au Samsung Galaxy S21 Ultra avec son grand écran, son bloc photo très proche de celui du Galaxy S20 Ultra l’année dernière mais revisité avec de nouvelles optimisations, le nouveau SoC Exynos 2100 ou encore la possibilité d’avoir maintenant un S Pen en option. Avec des concurrents toujours plus nombreux, même sur le secteur des smartphones premium, Le nouveau Samsung Galaxy S21 Ultra représente le meilleur des smartphones de Samsung.

Le Samsung Galaxy S20 Ultra se voulait être la révolution chez le constructeur coréen et ça l’était mais avec des défauts plus ou moins pénalisants qui n’ont pas permis de faire la différence avec la concurrence. Le Galaxy S21 Ultra se présente comme une évolution du S20 Ultra, on le teste depuis plus d’une semaine et oui, c’est une réussite.

Les caractéristiques du Samsung Galaxy S21 Ultra

Pour rappel sur les caractéristiques, le nouveau Samsung Galaxy S21 Ultra vous propose :

Galaxy S21 Ultra Écran - Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pouces

- Ecran plat au format 20:9

- Définition WQHD+

- Densité

- HDR10+

- 120Hz

- 240Hz Touch Sensor

- Gorilla Glass 6

- Poinçon au centre

Design - Contour en aluminium

- Dos en verre

- IP68 SoC et GPU - Exynos 2100

- Gravure en 5nm Mémoire - 12Go ou 16Go de RAM

- 128Go, 256Go ou 512Go de stockage

- Pas port Micro-SD Coloris - Phantom Black

- Phantom Silver Appareil photo - Capteur principal de 108 MP

- Technologie nona-binning (9 pixels en 1) 12,4 MP

- Ouverture f/1.8, Stabilisation Optique et Autofocus à Détection de Phase

- Capteur téléphoto n°1 3x de 10 MP

- Ouverture de F/2.4, Stabilisation Optique et Autofocus Dual Pixel

- Capteur téléphoto n°2 10x de 10 MP

- Ouverture de F/4.9, Stabilisation Optique et Autofocus Dual Pixel

- Capteur ultra grand-angle de 12 MP

- FoV 120°, Ouverture F/2.2 et Autofocus Dual Pixel

- Autofocus Laser



- Photo HDR automatique

- Night Mode

- Hybrid Optic Zoom 10x

- Space Zoom 100x (numérique)



- Capture vidéo 8K à 24fps

- Photo 8K Snap de 33MP

- Capture vidéo UltraHD à 60fps sur tous les capteurs

- Ralentis jusqu'à 960fps en 1080p

- Stabilisation vidéo optique jusqu'en 4K

- Stabilisation vidéo numérique en 8K

- Mode Vidéo Action-Cam super stabilisé 1080p

- Night Hyperlapse



- Mode Single Shot 2

Photo (AI Best Moment, Ultra Wide Shot, Live Focus, AI Filter, Smart Crop)

Vidéo (Forward et Backward Vidéos, Vidéo Originale)



- Capteur frontal de 40 MP

- Technologie quad-binning (4 pixels en 1)

- Objectif Grand-Angle

- Ouverture f/2.2

- Smart Autofocus

- Reconnaissance des visages 2D

- HDR automatique

- Capture vidéo frontal en UltraHD à 60fps

Audio - Haut-parleur stéréo AKG

- Dolby Atmos

- pas de prise jack 3,5mm Batterie - 5000 mAh

- Super Fast Charging 25W

- Port USB-C

- Fast Wireless Charging 2.0

- Wireless Powershare Connectivité - Lecteur d'empreintes ultrasonique sous l'écran de 2ème Génération

- Bluetooth 5.0

- WiFi 6E

- 2x nano-SIM

- 5G sub-6

- Support S Pen Logiciel - Android 11

- One UI 3.1

- Samsung DeX Taille et Poids - 165,1 x 75,6 x 8,9 mm

- 228g Prix - S21 Ultra 128 Go/12 Go : 1259 €

- S21 Ultra 256 Go/12 Go : 1309 €

- S21 Ultra 512 Go/16 Go : 1439 € Date de disponibilité - 29 janvier 2021 (précommande à partir du 14/01)

Sans surprise, le nouveau Samsung Galaxy S21 Ultra suit la tendance initiée par Apple, à savoir ne plus proposer un chargeur par défaut. De même, pour les autres pays en dehors de la France, il n’y aura pas non plus d’écouteurs filaires. On retrouve ainsi une nouvelle boîte relativement petite avec le smartphone, un câble USB-C vers USB-C et des notices d’utilisation pour une première prise en main.

On notera tout de même que le Samsung Galaxy S21 Ultra est proposé à 1259 euros, soit environ 100 euros de moins que le Galaxy S20 Ultra à sa sortie, ce qui permettra à l’utilisateur de se procurer le chargeur de ses rêves. On notera également que cette année, exit le port MicroSD. Si certains le voit comme un défaut, on notera pour notre part qu’avec des mémoires internes de 128Go ou 256Go avec seulement 50 euros de différence, cela reste parfaitement confortable pour la majorité.

Le Design

On ne va pas se mentir, même si le Galaxy S20 Ultra proposait une excellente finition, il lui manquait quelque chose par rapport à ses concurrents et ne faisait pas assez « premium », peut-être à cause de sa finition glossy alors que tous les concurrents proposaient un dos en verre dépoli. Samsung avait rectifié le tir avec le Galaxy Note20 Ultra et avec le Galaxy S21 Ultra, non seulement Samsung a corrigé les défauts qu’on lui reprochait l’année dernière mais le constructeur coréen a réussi à créer une identité propre à ses S21.

Sur le Galaxy S21 Ultra, tout comme les deux autres S21, le bloc photo est intégré au contour du smartphone et c’est du plus bel effet. Les Galaxy S21 sont totalement reconnaissables et différents de ce que proposent la concurrence, même Apple. C’est exactement ce qu’on est en droit d’attendre du premier constructeur mondial de smartphone. Cette prise de risque au niveau du design s’avère payant. On adore. Encore plus avec ce verre dépoli au dos mais surtout cette finition noire que nous avons sur notre modèle de test. Alors oui, ça manque peut-être de couleurs comme ce fut le cas avec les Galaxy S20 FE mais on aime cette sobriété, surtout que Samsung propose un noir brossé très réussi au niveau du bloc photo.

L’avantage du verre dépoli, c’est sa résistance aux traces de doigts et sur ce point, on a été agréablement surpris par le Galaxy S21 Ultra. Lee côté « soft touch » est toujours agréable au toucher et avec son design plus en longueur par rapport à un iPhone 12 Pro Max, il est plus facile à tenir en main. Sur le Galaxy S21 Ultra, le bloc photo au dos est toujours super épais et imposant. On retrouve les petits cercles autour des objectifs qui donne un rendu final abouti. Le Samsung Galaxy S21 Ultra reste un smartphone XL et se revendique comme tel. L’utiliser à une main reste quelque peu compliquée mais cela n’est pas impossible.

Annoncé en plein CES, le Samsung Galaxy S21 Ultra propose le nouveau capteur ultra-sonique de Qualcomm, il est, selon le fondeur américain, 2x plus réactif et avec une surface d’acquisition 1,7x plus grand. Au quotidien, quelle différence avec le Galaxy S20 Ultra ou le Galaxy Note20 Ultra, le déverrouillage est super rapide et super fiable. On n’a pas eu une seule fois un soucis pendant la période de test. Enfin, le bouton de mise sous tension et/ou de veille se retrouve sur la tranche de droite, en dessous des boutons de volume, ce qui laisse la tranche gauche du smartphone totalement vierge.

Ecran et Audio

On ne va pas tourner autour du pot, Samsung propose les meilleurs écrans du marché sur les smartphones. Aussi, avec la nouvelle dalle Dynamic AMOLED 2X qui propose 25% plus de luminosité et 50% plus de contraste par rapport au Dynamic AMOLED de l’année dernière, le Galaxy S21 Ultra propose le meilleur écran sur le marché. Point. Avec une définition de 1440p, l’écran est super fin au niveau de l’affichage, les noirs sont très profonds et les couleurs sautent aux yeux. Encore une fois, Samsung s’en sort avec les honneurs, la colorimétrie est maitrisée, les angles de visions sont très bons et on n’a eu aucun problème de visibilité en plein soleil. Que du bonheur.

En plus de tout cela, le Samsung Galaxy S21 Ultra propose un écran avec un taux de rafraichissement de 120Hz et compatible avec la définition 1440p du smartphone. On notera de plus qu’on retrouve cette fameuse fonctionnalité, apparu avec le Note20 Ultra, qui permet d’adapter le taux de rafraichissement en fonction des usages. On n’avait peur que la variation du taux de rafraichissement pouvait se traduire par un manque de fluidité par moment mais il n’en est rien, si l’écran est passé à 10Hz, on ne l’a jamais vraiment remarqué. Et pour ceux qui n’auraient pas tout suivi, le principal intérêt d’un écran 120Hz, c’est la fluidité globale et comme on passe nos journées à scroller des pages ou des timelines, l’intérêt se voit assez rapidement sur les pages web, Twitter ou encore Instagram. Après, pour être honnête, ce n’est pas une obligation non plus, on vit très bien sur des iPhone 12 Pro par exemple qui ne proposent que de « simples » écrans 60Hz.

Samsung propose des haut-parleurs stéréos et avec le support du Dolby Atmos, le tout peut simuler du son à 360°. Evidemment, on parle de haut-parleur et des usages qui en découlent, vous ne pourrez pas alimenter une salle de cinéma non plus, hein ? Toujours est-il que les haut-parleurs sont assez standards en soi mais ça suffit pour les petits contenus. Et enfin, sans surprise, le Galaxy S21 Ultra ne propose pas de port jack 3,5mm.

Le S Pen

Une des grosses nouveautés du Samsung Galaxy S21 Ultra, c’est le support du S Pen, comme la gamme Galaxy Note. En revanche, pas d’emplacement dédié dans le S21 Ultra, contrairement par exemple à un Galaxy Note20 Ultra. Si l’utilisateur compte utiliser le S Pen en option, il faudra un des étuis dédiés. D’ailleurs, concernant le support du S Pen, le S21 Ultra est compatible avec n’importe quel S Pen, que cela soit celui de Staedler, d’un ancien Galaxy Note ou d’une ancienne Galaxy Tab. Le S Pen en option est disponible en deux versions, une première non Bluetooth (qui fonctionne donc sans batterie) et une seconde Bluetooth avec toutes les fonctions de télécommandes comme sur le Galaxy Note20 Ultra.

On a essayé tous les S Pen qu’on avait à disposition et sans surprise, cela fonctionne très bien et comme sur un smartphone de la gamme Galaxy Note. En fonction de la génération de S Pen, on retrouve toutes les fonctions classiques et supporte jusqu’à 4096 niveaux de pression. Si le S Pen a la fonction Bluetooth, il pourra ainsi servir de télécommande pour vos présentations, votre galerie photo ou encore vos applications multimédias, il pourra également proposer la fonction de déclencheur photo. De même, si le S Pen possède, en plus du Bluetooth, un accéléromètre sur 6 axes, l’utilisateur aura accès aux Air Actions, des fonctions qu’on active en faisant des petits gestes avec le S Pen.

Avec le S Pen donc, on retrouve les fonctions comme Live Message (écriture manuscrite transmis en mode GIF), Screen Off Memo qui permet de prendre des notes sans avoir à débloquer le Galaxy S21 Ultra. On retrouve l’application Samsung Notes, toujours un OCR, ce qui permettra de transformer votre écriture manuscrite vers du texte. L’application est aussi capable de remettre le texte droit pour une meilleure lecture. Pratique. On peut aussi annoter des PDFs et exporter vers d’autres formats comme des documents Office. Enfin, on rappelle que Samsung Notes peut se synchroniser avec Microsoft OneNote, ce qui permet de retrouver ses notes sur son PC, et on pourra enregistrer du son en prenant nos notes, pour mieux suivre la relecture des notes au cas où. Pratique.

Sans surprise donc, le S Pen fonctionne exactement comme sur un Galaxy Note excepté qu’on ne pourra pas le ranger si on n’a pas l’étui dédié avec le S Pen dédié au S21 Ultra. Avec les autres S Pen, l’utilisateur devra ranger son S Pen lui-même là où il peut ! Bien évidemment, on reste de grands fans du S Pen qui s’avère toujours aussi pratique dès lors que vous aimez les stylets.

One UI, Performances et Autonomie

Avant d’attaquer les performances, parlons de 5G. Nos forfaits 5G, même s’ils sont activés, ne sont toujours pas actifs parce qu’on est sur Paris. Mais après une année 2020 avec des promesses non tenues, la 5G est enfin une réalité et cette dernière sera nôte d’ici la fin du premier trimestre 2021. Dans tous les cas, les Galaxy S21 de cette année ne proposeront pas de version 4G et seront tous 5G donc il n’y a plus qu’à attendre.

Côté Android, pas de surprise en soi, on retrouve bien évidemment la surcouche OneUI qu’on trouve toujours agréable et super complète. En revanche, on croise les doigts pour que Samsung ne retombent pas dans ses travers. En effet, si ça reste fluide, on a l’impression que le constructeur coréen rajoute toujours un peu plus de fonctions et on a peur que cela surcharge le tout, ce qui n’est pas le cas encore, mais on préfère prévenir. L’apport du 120Hz est super appréciable au quotidien, encore plus avec la définition 1440p. L’expérience est globalement assez proche d’Android Stock avec quelques petites optimisations et ajouts. Avec toutes les options au maximum, on n’a pas noté d’impact sur l’autonomie générale, bonne nouvelle donc. Et enfin, on retrouve DeX qui peut fonctionner aussi bien seul que sur un PC ou un Mac. On rappelle par ailleurs que depuis le Galaxy Note20 Ultra, DeX peut maintenant fonctionner en sans-fil si on a tout ce qu’il faut. Et enfin, petite chose qui peut être anodine mais pas pour nous, si Samsung met de plus en plus de côté Bixby, on a été aussi heureux de découvrir la possibilité d’avoir Google Discover à la place de Samsung Upday.

Du côté des performances, le Galaxy S21 Ultra dans sa version Européenne propose enfin un nouveau SoC et ce n’est pas n’importe lequel puisque c’est le nouvel Exynos 2100, gravé en 5nm. Toujours pas de Qualcomm pour l’Europe, le nouveau Snapdragon 888 est réservé aux S21 aux Etats-Unis. N’ayant pas de smartphones avec le nouveau SoC de Qualcomm, on ne pourra pas encore le comparer à l’Exynos 2100. En revanche, pour ce dernier, au niveau des performances et d’après les benchmarks, il n’y a pas de surprises, c’est un SoC haut de gamme avec des résultats assez proche même de l’iPhone. Il faudra tout de même attendre quelques temps avant de voir éventuellement le potentiel de l’Exynos 2100. Mais comme c’est le cas depuis quelques années, la puissance des SoC haut de gamme dépassent nos besoins réels. On a pu s’essayer à des jeux récents comme Wild Rifts, Call of Duty Mobile, Forza Street ou encore PUBG Mobile et il n’y a pas grand chose à dire, c’était super fluide.

Le Galaxy S21 Ultra propose une batterie de 5000mAh (5000mAh sur le S20 Ultra et 4500mAh sur le Note20 Ultra) et de nos tests depuis plus d’une semaine, on a eu l’agréable surprise de voir le S21 Ultra proposer une très bonne autonomie au quotidien (environ 7 à 8h de temps d’écran par charge). Ce n’est clairement pas le meilleur mais il assurera sans sourciller une journée entière et super chargée. On notera de plus que pendant toute la période test, notre Galaxy 21 Ultra de test était en 1440p et avec un taux de rafraichissement de 120Hz.

Photo

On ne va pas se mentir, même si l’intégration du bloc photo est réussie par rapport au S20 Ultra, le bloc photo du Galaxy S21 Ultra reste épais. Certains risquent de ne toujours pas apprécier le déséquilibre quand le Galaxy S21 Ultra est posé sur une table. Dans tous les cas, pour faire simple, le Galaxy S21 Ultra reprend en gros la recette que propose les Galaxy S20 Ultra et Note20 Ultra. On retrouve ainsi un capteur principal de 108 Mégapixels avec la technologie nona-binning qui permet de fusionner 9 pixels en 1 et donc d’avoir des photos en sortie de 12,4 Mégapixels. En revanche, c’est un capteur de seconde génération avec l’intégration d’un autofocus à détection de phase, bien plus rapide. Il est complété par un autofocus laser, ce qui permet de bien meilleures performances, un des défaut du S20 Ultra.

Côté téléphoto, si on avait sur le S20 Ultra un zoom périscopique 5x optique, Samsung a revu sa formule et s’est inspiré de ce que proposait Huawei en intégrant non pas un mais deux téléphotos, un premier classique avec un zoom optique 3x et un second avec un zoom périscopique 10x. Et pour finir sur le bloc photo au dos, on retrouve un ultra grand-angle avec un capteur de 12 Mégapixels. En façade, on retrouve un appareil photo frontal avec un capteur de 40 Mégapixels et donc la technologie quad-binning qui permet de fusionner 4 pixels en 1 et donc de donner en sortie des selfies de 10 Mégapixels.

Depuis les Galaxy S20, Samsung avait revu son application photo pour la simplifier et proposer une expérience utilisateur relativement proche de ce que propose la concurrence tout en gardant pas mal d’options à portée de main. On notera ainsi par exemple une excellente interface pour zoomer facilement de 0,6x à 100x avec les principaux paliers (0,6x, 1x, 3x, 10x etc.). On retrouve toutes les fonctions logicielles des Galaxy S comme une meilleure IA pour la reconnaissance des scènes, une meilleure détection des yeux fermés ou encore le mode HDR, le Live Focus, et l’indispensable mode Nuit qui peut fonctionner même avec l’ultra grand-angle. Déjà présent sur les S20 et Note20, Samsung revient avec le mode Single Take mais en version 2, boostée à l’IA pour des résultats plus pertinents. Pour ceux qui n’ont pas tout suivi, ce mode permet, en un seul clic, de prendre pas moins de 5 styles de photos (AI Best Moment, Ultra Wide Shot, Live Focus, AI Filter, Smart Crop) et 4 styles de vidéos jusqu’à 10 secondes (Forward et Backward Video, Forward Video, Backward Video, Video Originale). Ainsi, en une seule prise, on se retrouve avec différents type de contenu d’un instant présent qu’on pourra facilement partager sur les réseaux sociaux. Toujours pratique.

Un des reproches qu’on avait fait au Galaxy S20 Ultra, c’était son autofocus capricieux sur le capteur principal de 108 Mégapixels. Samsung avait réglé le problème avec le Galaxy Note20 Ultra avec la présence d’un autofocus laser. On retrouve donc cet autofocus laser sur le Galaxy S21 Ultra mais ce n’est pas tout puisque le capteur propose en plus un autofocus à détection de phase. Le tout est très réactif et on est loin du S20 Ultra. En revanche, il faudra toujours faire attention à la zone de netteté avec ces capteurs plus grands, même si en contrepartie, on retrouve un bokeh naturel plus plaisant. Avec le nouveau SoC, on ne retrouve plus les petits chargement en chaque prise de vue qu’on avait sur le S20 Ultra ou le Note20 Ultra. C’est quasi instantané maintenant. De plus, par rapport à ses prédécesseurs, on note une meilleure dynamique et on salue le mode RAW 12-Bit pour plus de flexibilité.

Concernant les photos mêmes, sans surprises, le Galaxy S21 Ultra proposent des photos de haute volée. Les photos sont toujours un poil sur-contrastées par défaut avec une température de couleurs légèrement plus chaudes que la concurrence mais certains préfèrent. En revanche, on a noté que les photos du S21 Ultra n’étaient pas légèrement sous-exposées comme c’était le cas sur le S21 Ultra ou le Note20 Ultra. Et comme on pouvait s’en douter, en condition de bonne luminosité, il n’y a de soucis à se faire, les photos sont détaillées et nettes. Si l’ultra grand-angle propose une bonne qualité générale, similaire à ce qu’on avait avec le Galaxy Note20 par exemple, c’est dans le domaine du téléphoto que le Galaxy S21 brille par rapport à ses prédécesseurs. La qualité est impressionnante jusqu’au x10 et dans ce domaine, seul Huawei est capable de vraiment rivaliser. D’ailleurs, le constructeur coréen s’est inspiré de ce que proposait le constructeur chinois avec non pas un mais deux téléphotos. Avec la fonction Space Zoom, on peut même aller jusqu’à un zoom x100 avec un palier intermédiaire à x30. Si les photos en x30 restent exploitables en soi, le x100 reste anecdotique, même si c’est meilleur que ce qu’on avait avec le S20 Ultra. On notera en revanche une meilleure gestion de la stabilité pour une prise de vue simplifiée.

Dans les conditions de faible luminosité, Samsung propose bien évidemment un mode Nuit et a fait quelques progrès par rapport à ses prédécesseurs. Les hautes lumières sont toujours bien contenus et les détails présents et contrairement au Note20 Ultra, Samsung a fait des efforts sur le rendu même de la photo avec un peu plus de netteté, ce qui rend justice aux photos prises en condition de faible luminosité. On notera toujours cette tendance chez Samsung à proposer une température de couleur proche de la réalité et donc une photo quelque peu plus naturelle.

Mieux que des mots, des exemples concrets :

Enfin, en façade, si on retrouve le même capteur de 40 Mégapixels du Galaxy S20 Ultra et qu’on note des résultats assez similaires, on notera surtout ENFIN la possibilité de ne pas profiter des petits lissages obligatoires et qui pouvaient donner des photos loin de la réalité. Laissez-nous apprécier nos boutons d’acnés si on en a.

Vidéo

Après la photo, la vidéo est depuis quelques années le nerf de la guerre et autant le dire de suite, le Samsung Galaxy S21 Ultra est un des meilleurs videophones sur le marché. Sans surprises et dans la lignée des S20 Ultra et Note20 Ultra, le Galaxy S21 Ultra est capable d’enregistrer des vidéos allant jusqu’en 4K à 60fps et en 8K à 24fps. Attention, à cette résolution, il n’y aura toujours qu’une stabilisation numérique et on peut le dire de suite, il y a mieux en terme de stabilisation. La 8K est vraiment faite pour des plans fixes sur trépied avant tout, avec d’excellentes conditions de lumière et avec laquelle on pourra extraire des photos de 33 Mégapixels.

En revanche, Samsung a énormément travaillé sur la 4K puisqu’il est maintenant possible d’enregistrer jusqu’en 4K à 60fps sur l’ultra grand-angle, le grand-angle principal et le téléphoto 3x. Il est également possible de switcher entre ces trois focales pendant la vidéo. On tient à rappeler que Samsung est le seul constructeur à proposer une application vidéo capable de mettre en pause une prise de vue vidéo, c’est super pratique. A noter aussi un nouveau mode Directeur qui permettra d’enregistrer la caméra avant en PIP (Picture-In-Picture) sur la vidéo d’une des caméras à l’arrière du smartphone.

A côté, on retrouve bien évidemment l’enregistrement de vidéos avec des ralentis allant jusqu’à 960fps en 720p et 240fps en Full HD. Le Galaxy S21 Ultra propose toujours un mode vidéo Action-Cam super stabilisé en 1080p. Avec le nouvel autofocus laser, on retrouve une bonne mise au point, comme sur le Note20 Ultra. Samsung intègre toujours un petit éditeur vidéo pour monter très rapidement vos vidéos. A noter que si vous voulez en faire plus, Adobe Rush est optimisé pour le smartphone de Samsung.

Prix et disponibilité

Le Galaxy S21 Ultra sera commercialisé le 29 janvier à partir de 1259 euros. Les précommandes sont ouvertes depuis le 14 janvier.

