YouTube lance Shorts pour tous les créateurs américains

Pour concurrencer TikTok, YouTube met les bouchées doubles. La plateforme annonce le lancement officiel de Shorts, son outil qui permet de publier des vidéos très courtes. Tous les utilisateurs américains peuvent d’ores et déjà en profiter.

© Szabo Viktor / Unsplash

Le succès de TikTok ne plaît pas à ses concurrents directs, qui tentent de contrer l’application en développant leurs propres outils. Depuis le premier confinement, le réseau social chinois voit sa cote de popularité croître de manière exponentielle jusqu’à atteindre des sommets. Et si même Netflix s’y met, c’est que c’est du sérieux. YouTube, qui reste encore largement leader avec 2 milliards d’utilisateurs actifs par mois, a aussi choisi de passer à l’offensive. Pour s’attaquer à TikTok, la firme s’inspire de… TikTok. Comme il est désormais légion dans l’univers des applications, la filiale de Google va reprendre la recette du succès de son concurrent pour son compte. Ainsi, elle lance dès aujourd’hui Shorts, le volet consacré aux formats ultra-courts. Directement depuis l’application, les utilisateurs pourront créer de courtes séquences avec rien de plus que leur smartphone. Il ne sera donc plus nécessaire de passer par un logiciel de montage tiers puisque tout se fera depuis YouTube. D’un simple clic, les vidéastes pourront tourner, monter et publier leurs créations.

Uniquement aux États-Unis pour l’instant

Après une première phase de test concluante, qui s’est déroulée à partir de mars dernier, YouTube la propose désormais à tous les créateurs américains. Dans les prochaines semaines, les utilisateurs pourront ainsi créer des séquences filmées en utilisant différents outils. Jusqu’à 60 secondes, ces vidéos intégreront notamment les sous-titres pour permettre aux créateurs de contenus de s’adresser à tous les spectateurs, même lorsqu’ils sont malentendants. Ils seront générés automatiquement, comme c’est déjà le cas sur le reste des vidéos.

Si YouTube n’avance pas encore une date de mise en service dans nos vertes contrées, la firme précise que le déploiement à l’international est bien au programme. Il faudra sans doute patienter encore un peu avant de pouvoir en profiter en France.

