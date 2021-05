Forfait mobile : RED by SFR affiche ses 20 Go à un prix délirant (-95%) 🔥

Vous voulez économiser (beaucoup) sur votre forfait mobile ? RED by SFR revient avec une pépite qui n'avait plus été vue depuis 3 ans. C'est le moment de faire une affaire, il ne va pas laisser cette offre en ligne très longtemps.

© RED by SFR

RED by SFR vient d’officialiser ce jeudi le meilleur deal sur un forfait mobile dans les 3 dernières années. L’opérateur télécom affiche deux formules à des tarifs qui défient toute concurrence. Ni les acteurs traditionnels, ni les MVNO n’arrivent à la cheville de cette offre incroyable. Que ce soit le deal avec 20 Go, celui avec 60 Go ou encore celui à 130 Go, mieux vaut s’en emparer au plus vite !

Par défaut, la gamme de forfaits mobiles RED by SFR est déjà très attractive. Alors quand il affiche des promotions, il faut savoir s’activer – et vite. En effet, ce deal Best-Of RED indécent (pour la période actuelle) ne va pas durer très longtemps. Il s’agit d’une offre éclair qui est volontairement limitée par le temps (jusqu’au 9 mai). Comparez ces deux offres avec votre forfait mobile actuel, vous allez être très surpris.

RED by SFR toujours plus compétitif

Depuis une décennie, RED by SFR survole le marché du forfait mobile sans engagement. Avec l’offre Best-Of qu’il vient tout juste de présenter, il n’y a plus de doute : c’est le meilleur deal que nous ayons pu observer dans les dernières années. Alors que le marché est toujours plus tendu et que le déploiement de la 5G coûte très cher à tous les opérations, une telle offre est vraiment inattendue.

Voyons maintenant le détail de chacune d’entre elles. La première promotion comprend les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 20 Go de data pour 5 euros par mois. En plus de cette enveloppe de data en France, vous pouvez aussi utiliser jusqu’à 6 Go dans l’Union Européenne ou les DOM. Alors que les frontières se rouvrent doucement, c’est un excellent argument de vente. On rappellera qu’il y a quelques jours pour ce même prix, vous deviez vous limiter à 1 Go.

Le second forfait mobile est encore plus marquant. Il comprend aussi tous les appels / SMS / MMS illimité mais aussi 60 Go pour 8€ par mois. Avant cette offre flash, ce même volume de data était au prix de 17€ par mois. C’est donc plus de 50% de réduction que vous propose RED by SFR, sans raison. C’est une magnifique offre qui vous permettra de faire une économie drastique avant l’été.

Le dernier abonnement à prix cassé saura séduire aux plus gros utilisateurs de data : vous avez les appels, SMS et MMS illimités ainsi que 130 Go pour 12€ par mois. C’est encore une fois plus de 50% de remise par rapport au prix normal (25€ par mois). Pour un tel volume de données internet, on n’a jamais vu de meilleur prix sur le marché français (depuis toujours).

Là où RED by SFR est très généreux, c’est que les français sauront largement se contenter de 20, 60 Go ou 130 de données mobiles. Autrement dit, il est très peu probable qu’ils aient du hors-forfait, ils resteront à long terme sur une tarification très attractive. Vous pouvez donc facilement diviser le coût de votre forfait par 3 ou 4 (voire bien plus encore) avec cette offre éclair.

Pour découvrir ces promos, c’est ici :

Un forfait mobile de grande qualité

Le coût du déploiement du réseau 5G est un fardeau pour tous les opérateurs. Ils n’hésitent pas à augmenter le prix de leurs forfaits mobiles, tant ceux qui sont compatibles avec la 5G que ceux qui ne le sont pas. C’est pourquoi de nombreux clients pourtant fidèles ont vu le coût de leur abonnement mobile monter d’un jour à l’autre, sans aucune explication.

Heureusement, RED by SFR a plus d’un tour dans son sac – et cette offre est la bonne nouvelle du mois de mai. Si vous voulez un forfait mobile qui soit souple, de qualité et à bas coût, cette offre va vous combler. Le forfait en question est sans engagement de durée, vous n’avez donc aucun souci à vous faire. Si à un moment donné, vous aviez une raison de changer, vous pourriez partir sans préavis. Cela force l’opérateur télécom à toujours donner le maximum de lui-même.

Au niveau du prix, il est évident que le forfait mobile 20 Go, le 80 Go et le 130 Go n’ont rien à envier aux concurrents. RED by SFR lui-même affichait des prix nettement plus élevés pour ces abonnements il y a quelques heures encore. Pour le grand public, c’est la version 20 Go qui sera prise d’assaut. Cela dit, avec le temps qui passe, l’usage de data ne va qu’en augmentant. Si vous voulez préparer les années à venir, mieux vaudra donc choisir pour la version 80 Go, voire la 130 Go.

Il y a quelques jours, nous parlions des forfaits à moins de 10 euros par mois qui se font de plus en plus rares. Avec une quantité de data très correcte, ils sont même quasiment inexistants. C’est donc une vraie (bonne) surprise que de voir ce forfait mobile RED by SFR être en forte promotion.

Quid de la box internet ?

Vous pouvez augmenter encore le niveau de vos économies en optant aussi pour une box internet. RED by SFR a décidé de se montrer aussi très généreux sur ce produit-là. En l’occurrence, il comprend la fibre avec le très haut débit (1 Gb/s en débit descendant mais aussi 500 Mb/s en envoi) ainsi que tous les appels vers les fixes et mobiles et 100 chaines TV pour 29€ par mois (au lieu de 39€).

Comme pour le forfait mobile, cette box est sans engagement de durée. C’est une particularité assez rare sur le marché qui mérite d’être soulignée. Quoi qu’il en soit, cette opération Best-of RED est à ne surtout pas manquer. Vous pouvez réaliser les économies de l’année avec ces forfaits (et dans une moindre mesure avec la box internet).

Pour voir la box de RED by SFR, c’est par ici :

