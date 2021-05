Cowboy C4 et C4 ST : deux nouveaux vélos électriques explosifs

Cowboy lance son quatrième modèle de vélo électrique, et le décline en deux modèles : le Cowboy C4 et le Cowboy C4 ST.

© Cowboy

La marque de vélos électriques revient fort en 2021 avec un nouveau modèle C4 aux caractéristiques aussi explosives que son nom le laisse entendre. Ce modèle est décliné en deux produits, un Cowboy C4 et un Cowboy C4 ST qui propose un cadre remanié.

Deux variantes

On ne change pas une équipe qui gagne. Les nouveaux vélos électriques de la marque belge conservent les lignes épurées caractéristiques des anciens modèles. Le Cowboy C4 ST introduit néanmoins un nouveau cadre ouvert afin de faciliter sa prise en main, avec des sensations quelque peu différentes à la clé. Avec son nouveau cadre, le modèle C4 ST pèse 18,9 kg est optimisé pour les utilisateurs mesurant entre 155 et 190 cm tandis que le C4 pèse 19,2 kg et sera plutôt adapté aux utilisateurs qui mesurent entre 170 et 195 cm.

Nouveauté sur ces nouveaux modèles : un cockpit intégré à la potence ! Avec support Quad Lock, ce cockpit vous permettra d’accrocher aisément et même de recharger votre smartphone tout en roulant, en plus d’avoir accès à l’univers applicatif de Cowboy. « Nous souhaitions mettre le téléphone et la nouvelle application Cowboy au cœur du projet, pour accompagner les cyclistes tout au long de leurs trajets et offrir un accès facile et instantané à des informations comme l’autonomie de batterie restante, la qualité de l’air sur l’itinéraire et de nombreuses statistiques en direct », explique Tanguy Goretti, cofondateur et responsable du logiciel.

Plus de puissance

Côté moteur, les Cowboy C4 et C4 ST intègrent une nouvelle version qui devrait offrir presque 50% de couple en plus que le Cowboy 3, de 30 Nm à 45 Nm. On y retrouve également une batterie amovible qui ne pèse que 2,4 kg et son autonomie peut monter jusqu’à 70 km. Comme les précédents modèles de la marque, les Cowboy C4 et C4 ST ne proposent toujours ni boutons, ni vitesses, pour une simplicité de conduite inégalée.

Enfin, on retrouve quelques options dont une béquille, un porte-bagages et des garde-boues. Seul bémol : le prix augmente un peu cette année. Les deux modèles sont disponibles dès aujourd’hui à la précommande au prix de 2 490 euros, garde-boues inclus. Les premières livraisons auront lieu en septembre.