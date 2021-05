Le HONOR Band 6 disponible en France à un prix très abordable

HONOR a annoncé la disponibilité du HONOR Band 6, le dernier né de la gamme de produits wearables de HONOR.

Ce nouveau bracelet connecté est équipé d’un écran AMOLED de 1,47 pouce et doté de nombreuses fonctions de suivi de la santé et de la forme physique. Il offre une autonomie de 14 jours, et vous permet de mieux suivre votre bien-être à la fois mental et physique, au quotidien. Il est proposé au prix de 49,90 euros.

Un grand écran avec un design élégant

Le HONOR Band 6 est doté d’un grand écran AMOLED de 1,47 pouce avec une résolution de 194 x 368, soit une augmentation de 148% de la surface d’affichage par rapport à son prédécesseur. Doté d’un écran en verre incurvé 2.5D et d’un revêtement anti-empreintes digitales, le HONOR Band 6 présente un design iconique et élégant, avec le logo HONOR sur le côté gauche et un bouton latéral pratique et fonctionnel sur le côté droit.

Il dispose d’une vaste bibliothèque de cadrans, et est conçu pour rester confortable tout au long de la journée grâce aux bracelets en silicone. Disponible en 3 couleurs, Noir Météorite, Gris Grès et Rose Corail.

Un suivi complet pour une meilleure gestion de la santé

Ce bracelet connecté offre une multitude de fonctions essentielles de surveillance de la santé, vous permettant de mieux comprendre votre corps. Grâce à la surveillance de la saturation en oxygène (SpO2), le HONOR Band 6 peut détecter les niveaux d’oxygène dans le sang des utilisateurs, information essentielle pour ceux qui surveillent leur santé respiratoire, ou qui aiment faire de la randonnée ou de l’escalade en haute altitude. Grâce à un capteur optique de fréquence cardiaque et à un algorithme IA précis, il prend également en charge la surveillance continue de la fréquence cardiaque en temps réel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et vous alerte lorsqu’une fréquence cardiaque anormale est détectée.

En suivant les variations de la fréquence cardiaque, il permet de contrôler le niveau de votre stress, et vous aide à évacuer le stress et les tensions grâce à des exercices de respiration guidée.

Enfin, le HONOR Band 6 est doté de fonctions de suivi du sommeil qui identifient et enregistrent les données sur l’état de votre sommeil quotidien, y compris la mesure du sommeil profond, du sommeil léger, du sommeil paradoxal, du temps d’éveil et de siestes que vous faites chaque jour. Il fournit également des évaluations et des suggestions personnalisées visant à améliorer la qualité de votre sommeil.

Pour les fans de sport qui aiment faire de l’exercice régulièrement, le HONOR Band 6 supporte 10 modes d’entraînement, y compris la course en extérieur / intérieur, la marche en extérieur / intérieur, le vélo en extérieur / intérieur, la natation, le vélo elliptique, le rameur et l’entraînement libre. Pendant les séances d’entraînement, il fournit des données complètes en temps réel pour vous aider à suivre vos performances et à obtenir des informations qui vous aideront à atteindre vos objectifs de remise en forme.

Doté d’une résistance à l’eau allant jusqu’à 50 mètres, ce bracelet connecté est le compagnon idéal des nageurs grâce à sa capacité à suivre l’activité sous l’eau, comme votre score SWOLF et votre rythme de nage, permettant à chacun d’améliorer son efficacité. Il peut également reconnaître automatiquement six modes d’entraînement différents.

Restez connectés grâce à l’autonomie de la batterie et aux fonctions améliorées de Smart Life

Le HONOR Band 6 est conçu pour vous apporter une autonomie prolongée afin de vous accompagner tout au long de la semaine. Avec une seule charge, il peut ainsi durer jusqu’à 14 jours dans des conditions d’utilisation normales et 10 jours dans des situations d’utilisation intensive. Doté de la technologie de charge rapide, il permet de profiter d’une autonomie de 3 jours avec une charge rapide de seulement 10 minutes.

Lorsqu’il est connecté au téléphone, le HONOR Band 6 offre également un assortiment d’options pratiques qui facilitent les tâches quotidiennes. Ainsi, la fonction d’obturateur à distance, présente déjà sur de nombreux produits connectés de la marque, vous permet de lancer l’appareil photo de votre smartphone et de prendre une photo d’un simple appui sur le bracelet. Il permet également le contrôle de la musique, la réception des notifications, des prévisions météorologiques, des alarmes et une fonction bien pratique pour les étourdis “Trouver mon téléphone”.