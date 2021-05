La microSD SanDisk Extreme 256 Go n’a jamais été aussi peu cher sur Amazon

La carte MicroSD Sandisk Extreme 256 Go n'a jamais été aussi bon marché sur Amazon. C'est le moment de d'étendre le stockage de vos appareils.

© Sandisk

Nouvelle baisse de prix pour la carte MicroSD Sandisk 256 Go sur Amazon. Grâce à une nouvelle baisse de prix, la carte SD n’a pas jamais été aussi bon marché le commerçant : elle est aujourd’hui affichée à seulement 37,14 euros. Il n’y a jamais eu meilleur prix pour se l’offrir. Cette carte sera compatible avec tous vos appareils prenant en charge le format MicroSD, et elle est en plus livrée avec un adaptateur SD qui permettra de transférer vos données plus facilement si vous avez un lecteur de carte.

Retrouvez la carte SD Sandisk 256 Go sur Amazon

Quelles sont les performances de cette carte SD ?

Les performances des cartes SD sont définies par de multiples normes et certifications qui ne sont pas toujours faciles à décoder. Tâchons donc de rendre ça plus clair. Ce modèle dispose de ces certifications : U3, A2 et V30. En Français, U3 correspond à la classe de vitesse d’écriture minimale. Elle est ici de 30 Mo/s, notez qu’il s’agit d’une vitesse minimale et que la carte est donc capable de la dépasser par moment. On considère généralement que le label U3 est suffisant pour capturer des vidéos en 4K. C’est justement pour cela qu’on trouve aussi le label V30, qui indique que la carte est pensée pour la vidéo en 4K. Oui, U3 et V30 correspondant à la même chose. Quand on vous disait que les normes et certifications étaient complexes.

L’autre certification importante est A2. Elle concerne quant à elle les performances applicatives. C’est particulièrement important si vous comptez utiliser votre carte MicroSD dans un smartphone ou la Nintendo Switch. Ce label garantit 4000 entrées/sorties par seconde (IOPS) en lecture aléatoire et 2000 en écriture aléatoire ainsi qu’une vitesse de 10 Mo/s en écriture soutenue. Cela signifie que vous pourrez accéder rapidement aux données présentes sur la carte. C’est donc l’assurance d’avoir des applications qui se lancent rapidement lorsqu’elles sont installées sur la carte SD.

Les utilisateurs de Switch seront également heureux d’apprendre que A2 est parfaitement adapté à cet usage. Cela veut dire que les jeux que vous avez téléchargés sur l’eShop pourront se lancer à une vitesse normale et que les chargements ne seront guère plus longs que si les jeux étaient installés sur la console. En clair, elle fonctionnera très bien avec tous vos appareils : sur smartphone aussi bien pour le stockage des applications que des vidéos en 4K. Sur une Switch pour stocker vos jeux sans aucun problème. Elle est idéale pour un usage grand public.

Pour ce qui est des vitesses enfin, la MicroSD Sandisk Extreme 256 Go est capable d’atteindre 160 Mo/s en écriture et 90 Mo/s en écriture. Ce sera largement suffisant pour toutes les utilisations. Rappelons que comme toutes les cartes SD et de même comme la mémoire flash en général, elles sont particulièrement résistantes aux intempéries et aux chocs. L’avantage de n’avoir aucune pièce mobile est un gain de solidité indéniable.

Retrouvez la carte SD Sandisk 256 Go sur Amazon

D’autres capacités en promo

256 Go de stockage est selon nous aujourd’hui une capacité qui conviendra à la très grande majorité des utilisations et des utilisateurs, mais Amazon propose aussi des réductions sur d’autres capacités et modèles de carte Micro SD Sandisk. Elles sont toutefois moins intéressantes que celle sur ce modèle 256 Go qui n’a jamais été aussi bas sur la plateforme. Si vous avez des besoins plus spécifiques, par exemple si 256 Go est une quantité trop importante pour vous, le modèle 64 Go n’est qu’à 12 euros. C’est presque donné pour 64 Go de stockage.

Inversement, les professionnels de l’image pourront se tourner vers les modèles “Extreme Pro” mais les réductions ne sont pas légion. Seul le modèle 512 Go est à bon prix en ce moment, les autres versions étant plutôt dans la moyenne haute des tarifs habituellement constatés. Quoi qu’il en soit, vous trouverez sans doute quelque chose à votre pied.

Retrouvez les carte SD Sandisk sur Amazon