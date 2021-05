Game of Thrones : premières images du spin-off House of The Dragons

Le tournage est lancé ! Pour nous faire patienter jusqu'en 2022, HBO dévoile des premières images de sa nouvelle série.

© HBO

On va bientôt retrouver Westeros sur HBO. Deux ans après la fin de Game of Thrones, l’univers imaginé par George R.R. Martin s’apprête à faire son grand retour sur nos écrans. En 2022, la plateforme HBO Max diffusera House of the Dragon, une série adaptée des livres Fire and Blood. Elle nous transportera 300 ans avant les événements de GOT, aux côtés des maîtres des dragons. L’intrigue sera centrée sur Viserys Targaryen, un roi bon et chaleureux dont la mort va déclencher une énorme guerre civile : La Danse des Dragons. Écrite par le romancier en collaboration avec Ryan J.Condal, House of The Dragons bénéficie d’un casting de haute voltige. Pour incarner le personnage principal, HBO a débauché une star de la série Peaky Blinders : Paddy Constantine. Il donnera la réplique à Emma d’Arcy (Hanna), Olivia Cooke (Bates Motel), Danny Sapani (Killing Eve) et Rhys Ifans (Good Morning England). Matt Smith, qui a incarné le docteur dans la célèbre série britannique Doctor Who, sera aussi de la partie dans le rôle de Daemon Targaryen.

Alors que la production a été lancée il y a quelques jours seulement, HBO dévoile les premières images de sa nouvelle poule aux œufs d’or. Sur Twitter, la chaîne a dévoilé les costumes que porteront chacun des personnages principaux. Ainsi, on retrouve Matt Smith et Emma d’Arcy coiffés des perruques blondes emblématiques de la famille Targaryen. C’est aussi l’occasion pour les futurs spectateurs de découvrir Sea Snake. Le personnage aussi connu sous le nom de Corlys Velaryon, est reconnu comme le plus grand marin que les Sept Royaumes n’aient jamais connu. Il devrait être au cœur d’un autre spin-off, créé par le showrunner de Rome. Pour l’instant, le projet n’a pas encore été validé.

Feu et Sang. La série House of the Dragon arrive en 2022 sur OCS. #HouseOfTheDragon pic.twitter.com/nvjEmIYGio — OCS (@OCSTV) May 5, 2021

Une diffusion sur OCS en France

Si HBO avait annoncé que la série rejoindrait sa plateforme en 2022, sa diffusion française restait jusqu’ici incertaine. Pour rappel, l’offre lancée en 2020 outre-Atlantique n’est pas encore disponible en France. Depuis plusieurs années maintenant, c’est OCS qui diffuse les séries HBO dans nos vertes contrées. Alors qu’il se murmurait que ce contrat prendrait fin en 2022, la plateforme détenue par Orange semble rester dans la course un peu plus longtemps. Sur Twitter, elle vient d’annoncer que c’est elle qui diffusera House of The Dragons l’année prochaine.