Nintendo dévoile son projet l’Atelier du Jeu Vidéo

Nintendo espère sûrement transmettre le plaisir du développement de jeux vidéo afin de trouver ses prochains collaborateurs, qui sait ?

© Nintendo

Depuis quelques années, l’industrie du jeu vidéo est en pleine expansion et de plus en plus d’écoles espèrent former les jeunes d’aujourd’hui à devenir les développeurs de demain. Ce fait n’a pas échappé à Nintendo, qui a voulu créer une application vous permettant de créer vos propres jeux depuis votre Nintendo Switch. Elle s’appelle l’atelier du jeu vidéo et permettra à qui le voudra d’apprendre les bases de la programmation de manière ludique et intuitive. L’Atelier du Jeu Vidéo a été présenté dans une bande-annonce que vous pouvez regarder juste ici.

Ce petit jeu de programmation vous permet d’utiliser des Nodons, créatures inventées par Nintendo pour vous aider dans votre parcours. Le principe est assez simple, il suffit de relier certaines commandes au bouton que vous voulez et le tour est joué. Bien sûr, vous pouvez jouer à tout ce que vous créez et vous pouvez aussi vous rattraper lorsque vous faites des erreurs. Lorsque les bases sont apprises, vous pouvez passer au mode programmation libre, qui vous laisse créer n’importe quel jeu qui vous vient à l’esprit, que ce soit un jeu de tir, un jeu de plateforme ou encore un jeu de réflexion. Nintendo déclare également :

“Si vous êtes en quête d’inspiration, il sera aussi possible d’échanger et recevoir les créations de vos amis et votre famille via Internet ou via le mode sans fil local. Ce sera l’occasion parfaite de non seulement montrer vos plus belles œuvres, mais aussi de voir ce qu’a donné la créativité des autres utilisateurs. Il sera aussi possible d’observer l’envers du décor des jeux téléchargés dans le mode Programmation libre, pour voir comment les jeux mis en ligne par d’autres créateurs ont été conçus et peut-être même découvrir quelques nouvelles astuces !”

Le petit plus de ce jeu est que l’atelier du jeu vidéo peut également être utilisé avec une souris si celle-ci est connectée au port USB de la station d’accueil de la Nintendo Switch. Toutefois, vous pouvez utiliser vos manettes classiques ou mêmes les manettes pro pour créer vos jeux comme avec n’importe quelle autre application. L’atelier du jeu vidéo sera disponible via le Nintendo eshop dès le 11 juin prochain au prix de 29,99 euros.