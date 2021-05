Bon plan VPN : 3 offres pour mieux se cacher sur internet

Pour les bons plans VPN du moment, c’est ici que ça se passe : CyberGhost, NordVPN et Surfshark cassent leur prix.

La grande majorité d’entre nous utilise Internet de manière quotidienne. Travail, enseignement, démarches personnelles et loisirs passent de nos jours principalement par la voie numérique. Pour s’adapter à ce mode de fonctionnement, des logiciels appelés VPN se développent depuis plusieurs années maintenant.

Leur but est de vous protéger lorsque vous naviguez sur le net car un grand nombre de dangers y sont présents. Pour ce faire, les VPN chiffrent vos données de navigation afin qu’elles ne puissent pas être utilisées à mauvais escient (comme vos coordonnées bancaires). Ces outils se chargent aussi de camoufler votre adresse IP afin que personne ne puisse tracer votre activité en ligne et remonter jusqu’à votre identité.

Si vous vous sentez un peu démuni face à tout cela, d’autant plus que les VPN proposent un grand nombre d’autres options, rassurez-vous, nous allons vous aider. Voici trois offres sélectionnées spécialement pour profiter des meilleurs VPN du marché à prix cassés. Commençons avec CyberGhost est ses 83% de réduction.

83% de réduction immédiate chez CyberGhost VPN

La première offre que nous tenons à vous présenter dans ce top concerne le VPN CyberGhost. Cet outil tient une place de choix parmi les VPN les plus qualitatifs du marché, avec raison. En plus de proposer une sécurité sans faille pour vos données de navigation et votre identité, ce logiciel vous donne accès à bien d’autres avantages.

Grâce à son application simple à utiliser et compatible sur la majorité des systèmes d’exploitation (Windows, Android, iOS, macOS, Linux, Fire TV) vous allez pouvoir l’utiliser partout. Vous aurez ainsi accès à plus de 6 900 serveurs dans presque 90 pays.

Cela va vous permettre de contourner tous les géo-blocages, et d’accéder par exemple aux catalogues Netflix étrangers ou aux serveurs de jeux en ligne géo-restreints. Vous connecter à ces serveurs vous procurera aussi un anonymat complet sur le net puisque vous bénéficierez d’une adresse IP d’emprunt. De cette façon, personne ne pourra vous espionner, pas même votre fournisseur d’accès à Internet ou votre employeur.

La bonne nouvelle c’est qu’en ce moment, vous pouvez profiter de tout cela à petit prix grâce à une promotion unique chez CyberGhost. Cette dernière baisse le prix mensuel du VPN de 11,99€ à 2€, ce qui représente 389€ en moins sur la facture.

Cette offre est valable sur l’abonnement de trois ans et vous offre aussi trois mois supplémentaires. Si tout cela ne suffit pas à vous convaincre, sachez que vous ne prenez aucun risque à souscrire à un abonnement auprès de ce fournisseur de VPN, puisque vous disposerez de 45 jours pour changer d’avis et être remboursé intégralement.

NordVPN à seulement 2,97€ par mois

Le deuxième VPN de ce classement est NordVPN. Si vous ne le connaissez pas, sachez que vous pouvez lui faire confiance sans problème en ce qui concerne votre sécurité en ligne. NordVPN s’adapte sur tous vos supports (ordinateur, smartphone, tablette) et vous permet de connecter jusqu’à 6 appareils de manière simultanée.

Vous pourrez ainsi vous connecter à l’un de ses plus de 5 500 serveurs depuis tous vos équipements. Une soixantaine de localisations VPN s’offriront alors à vous, afin de vous aider à contourner les géo-restrictions. Ces dernières ont cours sur les plateformes de streaming ou encore les serveurs de jeu, il est donc très intéressant de pouvoir les éliminer.

Vous allez aussi pouvoir naviguer de façon anonyme grâce à ce VPN. Personne ne pourra remonter jusqu’à votre identité pour espionner ce que vous faites en ligne, ce qui est particulièrement apprécié dans le domaine du torrenting. Pour vous rassurer et vous aider à sauter le pas, NordVPN vous propose une garantie de remboursement d’une durée de 30 jours sur tous ses forfaits.

Cela s’applique bien entendu à la promotion qui nous intéresse ici. Cette dernière concerne l’abonnement de deux ans proposé par le VPN et lui applique une remise immédiate de 68%. Ainsi, NordVPN ne vous coûtera que 2,97€ par mois, contre 9,56€ en temps normal. Ce sont donc presque 160€ que vous allez économiser au cours de votre abonnement.

Surfshark VPN : une remise exceptionnelle de 81%

La troisième offre de notre top – et pas la moindre – se trouve chez Surfshark VPN. C’est une réduction immédiate de 81% que vous propose ce fournisseur sur son abonnement de deux ans, ce qui est très avantageux. Ainsi, le coût mensuel de votre VPN ne sera que de 2,05€ par mois, contre 10,68€ en temps normal.

Cela induit une différence de plus de 8€, qui, si on l’applique à la durée totale de la souscription, représente plus de 200€ d’économie. Cette promotion est d’autant plus intéressante que Surfshark est réellement un bon VPN et qu’il offre des connexions simultanées illimitées. Au-delà de la protection en ligne accrue que vous propose ce fournisseur, vous pourrez aussi profiter de bien d’autres avantages.

Par exemple, Surfshark dispose de serveurs VPN puissants capables de débloquer les plateformes de streaming comme Netflix. Il est aussi possible de faire du torrenting puisque ses serveurs prennent en charge le trafic P2P. Ce VPN vous procure aussi une très bonne vitesse de connexion, ce qui sera particulièrement appréciable si vous désirez pratiquer l’une de ces activités.

De la même façon, les plus de 3 200 serveurs de Surfshark vous permettront d’outrepasser les géo-blocages, et d’accéder aux contenus du monde entier depuis tous vos appareils sans limite de nombre de connexions (ordinateur, tablette, smartphone).

De plus, son assistance client disponible 24h/24 et 7j/7 sera là pour vous dépanner en cas de problème afin que vous ne soyez jamais bloqué dans votre utilisation. Enfin, vous profiterez d’une garantie de remboursement de 30 jours, afin de pouvoir changer d’avis sans aucune conséquence.

