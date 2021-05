Bon plan : les AirPods Pro chutent à un niveau historique sur Amazon 🔥

Les AirPods Pro et les AirPods 2 sont en promotion sur Amazon. Le site marchand se montre très agressif sur les deux modèles d'écouteurs sans fil Apple.

© Apple

Ce week-end, les AirPods Pro et les AirPods 2 sont Ă l’honneur sur Amazon. Les French Days devaient initialement avoir lieu cette semaine, mais ils ont Ă©tĂ© repoussĂ©s Ă plus tard. Par contre, la promotion mise en avant par le marchand est extra, il s’agit du meilleur prix jamais vu sur le site marchand : la remise immĂ©diate atteint presque les -30%. Ils sont encore disponibles maintenant, mais les ruptures de stock vont avoir lieu sous peu.

Pour voir le deal flash sur les AirPods Pro, c’est par ici :

Les AirPods Pro et les AirPods 2 se placent parmi les écouteurs sans fil les plus populaires du marché. Ils ne cessent de séduire de nouveaux utilisateurs depuis leur sortie. Si le prix est un critère à prendre en compte lors de votre choix, il faut aussi se pencher sur les quelques différences entre ces deux modèles à succès.

Les AirPods Pro, un modèle incontournable en promotion

Tous les fans des produits Apple savent que la marque ne fait jamais de promotion sur ses produits, qu’il s’agisse des AirPods Pro et des AirPods 2 ou du reste de la gamme. Quand de nombreux constructeurs baissent leurs prix pour des opĂ©rations spĂ©ciales, elle garde les mĂŞmes tarifs en ligne comme en boutique pour garder son image premium. Cela justifie tout l’attrait de cette promotion sur Amazon.

Il faut savoir dĂ©busquer les promotions chez les marchands pour Ă©conomiser sur les produits Apple. Avec ces remises sur les AirPods Pro et les AirPods 2, Amazon dĂ©voile une belle surprise. Il s’agit du meilleur prix sur le marchĂ© Ă l’heure oĂą nous Ă©crivons ces lignes.

Toutefois, ces offres sur les AirPods Pro et les AirPods 2 mises en avant par Amazon risquent de partir très vite. Il s’agit de rĂ©fĂ©rences phares d’Apple, au point que ces Ă©couteurs sans fil s’Ă©coulent toujours en masse — mĂŞme au prix standard. Cette vente flash risque de faire des heureux, mais il faudra ĂŞtre parmi les plus rapides pour y avoir droit.

Vous pouvez Ă©conomiser -27% sur les AirPods Pro et les AirPods 2, les deux paires d’Ă©couteurs sans fil sont visĂ©es par la mĂŞme rĂ©duction immĂ©diate. Nul doute que cette vente flash se terminera avant la fin de la journĂ©e faute de stock disponible, pensez Ă ne pas attendre trop longtemps.

Quelles sont les différences entre les AirPods Pro et les AirPods 2 ?

Les AirPods Pro sont les Ă©couteurs sans fil les plus rĂ©cents d’Apple, ils sont disponibles sur le marchĂ© depuis un peu plus d’un an. Cette version Pro complète ainsi une gamme dĂ©jĂ composĂ©e d’un modèle standard tout aussi populaire, les AirPods 2. Voici les points Ă connaĂ®tre pour choisir les Ă©couteurs sans fil les plus adaptĂ©s.

Dans un premier temps, les AiPods Pro ont droit à la réduction de bruit active. Cette technologie est très appréciée des utilisateurs, elle permet de se concentrer uniquement sur le son quand elle est activée. De cette manière, vous êtes certain de réussir à vous concentrer sur votre musique ou votre conversation téléphonique. De nombreux utilisateurs se servent des écouteurs sans fil pour pouvoir passer des appels sans avoir à prendre leur téléphone. Vous profitez aussi de la récente puce H1 qui confère puissance générale et accès à Siri à cette version Pro.

Sinon, les AirPods Pro sont des Ă©couteurs sans fil intra-auriculaires, ce qui veut dire qu’ils sont dotĂ©s d’embouts en silicone qui s’installe directement dans l’oreille. En comparaison, les AirPods 2 sont Ă©quipĂ©s d’embouts plus standard. Outre cette diffĂ©rence, le design des deux paires d’Ă©couteurs sans fil reste assez similaire.

Pour accĂ©der Ă l’offre sur les AirPods Pro, c’est par ici :

Les AirPods Pro et les AirPods 2 mettent le niveau en termes d’autonomie. Ils vont tous deux jusqu’Ă 24 heures pour la musique et 18 heures pour les appels. Ce point commun est un bel avantage, sachant que les deux modèles sont vendus avec un Ă©tui de rangement… Qui recharge les Ă©couteurs. En plus d’Ă©viter de perdre ces derniers, vous n’avez plus besoin de penser Ă les charger.

Une offre Ă ne pas manquer sur Amazon

Les AirPods Pro et les AirPods 2 sont Ă l’honneur chez Amazon grâce Ă cette promotion immanquable. Vous Ă©conomisez 27% sur ces deux modèles, si bien que le tarif du modèle Pro se rapproche fortement des 205 euros contre un prix habituel de 279 euros. MĂŞme chose pour la version standard : dans tous les cas, faites attention aux ruptures de stock qui vont arriver très vite.

Si vous prenez les AirPods Pro et les AirPods 2 sur Amazon, vous avez droit à une période de rétractation. Elle est de 30 jours après réception de la commande, cela vous laisse le temps de tester les écouteurs sans fil pour prendre une décision définitive. En cas de renvoi, le retour est gratuit et vous êtes remboursé à 100% par le marchand.

Cette promotion signĂ©e Amazon est plus que gĂ©nĂ©reuse sur les AirPods Pro et les AirPods 2. Si vous recherchez une nouvelle paire d’Ă©couteurs sans fil premium, c’est le moment de passer Ă l’action, vous serez convaincu par la qualitĂ© des ces deux versions.

Pour voir le deal flash sur les AirPods Pro, c’est par ici :

