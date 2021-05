SpaceX réussit enfin le premier atterrissage d’un prototype Starship

Enfin ! SpaceX est parvenu à faire atterrir un prototype de sa fusée Starship en toute sécurité, sans qu'elle explose. Une excellente nouvelle pour l'entreprise d'Elon Musk qui va pouvoir aller plus loin.

© SpaceX

Un atterrissage « nominal » pour la fusée SN15, s’est réjoui Elon Musk. C’est en effet la première fois qu’un prototype de la fusée Starship parvenait à décoller puis revenir sur Terre sans encombre, bien qu’il y a eu une fuite de méthane à la base de l’engin, un incident heureusement sans conséquence.

Prometteur pour l’avenir

La vision de SpaceX est de pouvoir réutiliser ses fusées, ce qui permettra de faire des économies et de multiplier les vols vers l’espace. C’est aussi un pas supplémentaire vers des projets de plus grande envergure, comme d’emmener de nouveau des hommes et des femmes vers la Lune. L’entreprise a remporté la commande de la NASA au mois d’avril.

Cet atterrissage en douceur est donc un soulagement pour SpaceX, après une série de déconvenues et de mauvaises nouvelles. Début mars, SN10 avait bien touché le plancher des vaches, mais la fusée avait immédiatement pris feu. Elon Musk avait alors expliqué qu’il s’agissait d’un problème de poussée du moteur, trop faible suite à l’absorption d’hélium dans le réservoir de carburant.

Des modifications ont ensuite été apportées à SN11, mais malheureusement ce prototype aussi n’a pas rempli correctement sa mission. En fait, la fusée n’est même pas revenue sur Terre. Il s’agissait d’un problème avec le deuxième moteur. Visiblement, ces expériences malheureuses ont aidé SN15 à réussir son atterrissage et contribué à son succès.