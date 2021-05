Red Sonja sera incarnée par Hannah John-Kamen au cinéma

Le personnage évoluant dans les comics Marvel, aux côtés de Conan, sera incarné par Hannah John-Kamen (Ant-man et la Guêpe).

On a enfin des nouvelles du film Red Sonja. Projet de longue date chez Millennium, le film a enfin trouvé son actrice principale. Selon The Hollywood Reporter, le choix des studios s’est porté sur Hannah John-Kamen, qui n’en est pas à son coup d’essai. L’actrice avait déjà prêté ses traits à un autre protagoniste de la maison des idées, dans Ant-Man et la Guêpe sorti en 2019. D’abord aux mains de Bryan Singer, écarté suite à des accusations d’agressions sexuelles, le projet a été confié à Joey Soloway en 2019. Depuis, le film s’était fait discret, mais les studios semblent avoir œuvré dans l’ombre pour le porter à l’écran dans les prochaines années. Interrogée sur ce recrutement de l’actrice principal, la réalisatrice d’ I Love Dick, n’a pas tari d’éloges.

« Hannah est une actrice très talentueuse que nous suivons depuis des années. Elle EST Sonja. Sa gamme, sa sensibilité et sa force sont des qualités que nous recherchions et nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l’idée d’entreprendre ce voyage ensemble ».

Soloway sera également à l’écriture du film, aux côtés de Tasha Huo. La scénariste a aussi travaillé sur la prochaine série Netflix consacrée à Tom Raider. Elle travaille également sur le spin-off de The Witcher : Blood Origin. Le film n’a pas encore de fenêtre de sortie, mais si son actrice principale vient seulement d’être recrutée, ce n’est visiblement pas pour tout de suite.

Pour rappel, Red Sonja est un personnage d’heroic Fantasy évoluant dans les bandes dessinées Marvel Comics. Elle apparaît pour la première fois dans Conan le Barbare (vol.1) en 1973, Créé par Roy Thomas et le dessinateur Barry Windsor Smith, elle est inspirée d’un personnage créé par l’écrivain Robert E.Howard. Elle a déjà été portée sur le grand écran par Brigitte Nielsen, dans le film de Richard Fleischer Kalidor, aux côtés d’Arnold Schwarzenegger.