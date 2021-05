Économisez plus de 500 euros sur les Samsung Galaxy Z Flip 5G et Z Fold 2 !

Plus de 500 euros de remise, des Galaxy Buds Pro ou Smart Monitor M5 27" offerts, y a-t-il eu meilleur moment pour s'acheter un Samsung Galaxy Z Fold 2 ou Galaxy Z Flip 5G ?

@ Samsung

Avec les Galaxy Z Flip et Z Fold 2 Samsung a réussi à concevoir les meilleurs, mais aussi les seuls smartphones pliants disponibles. Avec ces terminaux, le constructeur coréen a réinventé notre façon d’interagir, de communiquer et de vivre notre quotidien. Mais les prix de ces nouveaux terminaux équipés de technologies de pointe restent tout de même élevés, sauf qu’en ce moment ceux-ci sont plus abordables grâce à différentes promotions proposées par Samsung. Voici comment faire pour s’offrir un smartphone pliable à prix plus doux.

Profitez des promotions sur le Galaxy Z Fold 2

Profitez des promotions sur le Galaxy Z Flip 5G

Économisez plus de 500 euros grâce au bonus reprise

Sur son site, Samsung propose en ce moment un bonus de reprise de 100 euros. Bien sûr, le montant total de la reprise varie en fonction du modèle de smartphone ou tablette que vous renvoyez ainsi que son état, mais grâce à ce bonus le montant sera au minium de 100 euros, et cela, peu importe le modèle et l’état puisque c’est le montant de base auquel vous ajouterez donc le montant de la reprise. La bonne nouvelle est que la reprise fonctionne avec de très nombreux terminaux (smartphones et tablettes) de diverses marques. Il est donc fort probable que votre modèle actuel soit éligible.

Si vous possédez un smartphone récent et en bon état, ce dernier pourra être repris jusqu’à 452 euros. À ce montant s’ajoute donc le bonus reprise de 100 euros pour un total de 552 euros de réduction. Sur le Galaxy Z Fold 2, cela correspond à 30% de réduction pour un terminal qui revient donc à 1247 euros. Un excellent prix pour ce Galaxy Z Fold 2 ! Si vous préférez le Z Flip 5G, il profite de la même réduction, c’est-à-dire que grâce au bonus reprise il tombe à 807 euros. C’est très clairement l’occasion de se faire plaisir grâce à la promotion de Samsung.

La procédure de l’offre de reprise est simple, et toutes les démarches expliquées. Il faut d’abord se rendre sur la page du Galaxy Z Fold 2 ou celle du Galaxy Z Flip 5G, puis de sélectionner l’offre de reprise. Vous serez ensuite guidé pas à pas.

Il faudra d’abord sélectionner le modèle de votre smartphone puis de renseigner son numéro IMEI. Ce numéro est accessible en composant *#06# sur le pavé numérique de l’application “téléphone”. Vous pourrez également le trouver dans la section “à propos” de votre mobile ou même directement sur la boîte. L’estimation finale du montant de la reprise avec le bonus de 100 euros compris est désormais affichée.

Vous passez ensuite commande sans avoir besoin d’avancer les frais de la remise. À la réception de votre nouveau mobile, vous aurez 7 jours pour envoyer votre ancien smartphone à Samsung grâce au bon de retour fourni gratuitement. De quoi vous laisser le temps de transférer vos données vers votre nouveau smartphone. À la réception, Samsung analysera le terminal et confirmera le montant de la remise s’il est conforme à la description initiale faite. On notera qu’en plus, Samsung vous offre 60 jours pour vous laisser séduire par votre nouveau produit ou ils vous remboursent, mais aussi que la garantie Samsung Care+ 1 an est offerte.

Une paire de Galaxy Buds Pro ou Smart Monitor M5 27″ offert

En plus cette offre de reprise exceptionnelle, Samsung ajoute gratuitement un cadeau supplémentaire si vous succombez au Galaxy Z Fold2 : une paire de Galaxy Buds Pro ou Smart Monitor M5 27″.

Galaxy Buds Pro : complets avec un excellent son

Combinant l’expertise d’AKG en matière de son et le savoir-faire technologique de Samsung, les Galaxy Buds Pro sont des écouteurs de type intra-auriculaires (dont l’embout s’insère dans le canal auditif) qui restituent un son puissant, riche et dénué de distorsion, qu’il s’agisse de musique classique ou de hip-hop. Ils sont pour cela équipés d’un haut-parleur de 11mm pour les basses et un haut-parleur de 6.5 mm pour les aigus. De plus, la fonction Auto Switch permet de connecter les Galaxy Buds Pro à plusieurs appareils simultanément.

Les Galaxy Buds Pro restituent un son réaliste et immersif grâce à la fonction 360 ​​Audio, qui utilise la technologie Dolby Head Tracking, sont certifiés IPX7 et sont équipés d’une batterie longue durée assurant jusqu’à 8h d’écoute alors que leur boîtier de rangement permet quant à lui d’apporter 20h de charge supplémentaire. Les Galaxy Buds Pro sont commercialisés à 229 euros, un sacré cadeau !

Smart Monitor M5 27″ : l’écran PC hybride

Le Samsung Smart Monitor est un écran tout-en-un innovant pensé pour répondre aux nouveaux besoins des utilisateurs qui souhaitent travailler, suivre des cours à distance ou encore se divertir à domicile dans les meilleures conditions possible. Le Smart Monitor offre ainsi une connectivité mobile et PC avancées, des fonctionnalités dédiées au télétravail et à l’apprentissage en ligne, ainsi que Smart Hub, une plateforme qui vous permet de regarder vos films et séries préférés via Netflix, YouTube entre autres, sans avoir besoin d’un PC ou un appareil mobile (grâce à sa connectivité Wifi, sa télécommande et des haut-parleurs stéréo intégrés).

Le Samsung Smart Monitor offre de nombreuses options de connectivité pour PC et smartphones (Remote PC, Tap View, Casting ou Apple AirPlay 2). Il est équipé d’un port USB-C utilisé pour le transfert de données, l’affichage et l’alimentation (jusqu’à 65 W), ainsi que de 2 ports USB et du Bluetooth 4.2. Sous Tizen OS, le M5 a une dalle LED de 27 pouces avec une définition FullHD et il est généralement commercialisé à 229 euros.

Samsung Galaxy Z Flip 5G ou Z Fold 2, lequel choisir ?

Successeur du Galaxy Z Fold, le Galaxy Z Fold2 a réinventé notre façon d’interagir, de communiquer, de vivre notre quotidien via son écran robuste et pliable qui lui permet de se transformer en smartphone (6,2 pouces) ou en tablette (7,6 pouces), afin de vous procurer une expérience inédite. Il intègre bien évidemment les dernières technologies : dalles AMOLED avec taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, triple capteur photo (grand-angle (12MP, f/1.8), téléobjectif (12MP, f/2.4), 10 MP (f/2.2)), processeur Snapdragon 865+, 256 Go de stockage, sans oublier la 5G qui supporte la nouvelle norme réseau disponible en France. Ses deux batteries offrent une autonomie totale de 4500 mAh avec une charge Ultra Rapide. Véritable bijou de technologie, le Galaxy Z Fold2 est sans conteste un smartphone d’exception.

Le Galaxy Z Flip 5G est un smartphone qui associe un design unique à la vitesse de la 5G. Lorsqu’il est replié (à l’horizontale), ce smartphone adopte une forme carrée plus compacte et trouve aisément sa place dans une poche de veste, de pantalon, ou dans un sac. Lorsqu’il est ouvert, il révèle un magnifique écran Infinity Flex en verre de 6,7 pouces. Notez qu’on retrouve tout de même un petit écran à l’avant pour avoir un aperçu des notifications et appels. Le Galaxy Z Flip 5G est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 865 Plus accompagné de 8Go de RAM, d’une capacité de 256 Go de stockage, et d’une batterie de 3300mAh, sans oublier son double capteur dorsal de 12.0 MP et un de 10.0 MP en façade. Si le Samsung Galaxy 2 Flip rappel les téléphones d’antan il vit avec son temps !

Cet article est sponsorisé par Samsung. Il a été réalisé en partenariat par une équipe dédiée, indépendante de la rédaction du Journal du Geek.