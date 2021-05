Fortnite : DJ Khaled et Megan Fox vont s’affronter dans un combat épique

LG est prêt à tout pour promouvoir ses TV OLED, même à rassembler deux stars dans un combat Fortnite en live.

© Epic Games

Dans le cadre d’une émission créée par LG, deux célébrités vont bientôt devoir s’affronter sur le champ de bataille de Fortnite. Si le jeu est connu pour avoir accueilli plusieurs concerts et autres événements liés à l’esport, cette fois-ci, DJ Khaled et Megan Fox vont devoir se battre afin que la marque LG puisse faire la promotion de ses toutes nouvelles télévisions OLED crystal. La série s’appelle « Only on OLED » et est diffusée sur la chaîne LG FOMO exclusive aux Smart TV OLED de la marque. Le combat entre les deux stars aura lieu ce jeudi 13 mai à 2h du matin (heure française).

Pour leur combat sur Fortnite, que les deux célébrités semblent prendre très au sérieux, elles seront coachées par deux membres de l’équipe professionnelle Evil Geniuses. De ce fait, le combat sera également diffusé sur la chaîne Twitch de l’équipe, ce qui permettra a davantage de monde de pouvoir y participer. Cependant, les détenteurs de TV OLED LG pourront avoir accès à des « behind-the-scenes » exclusives. À l’occasion de cet événement, LG a également dévoilé une bande-annonce plutôt sympathique dans laquelle on peut voir DJ Khaled et Megan Fox parler de cette compétition à venir.

LG veut toucher les gamers

C’est le deuxième coup de pub pour les TV OLED LG qui envahit l’univers du gaming. Il y a quelques semaines, LG avait organisé une opération d’un tout autre genre sur le jeu Animal Crossing New Horizons. En effet, la marque avait créé deux îles à l’effigie de ses téléviseurs novateurs, ce qui avait permis de toucher un public très large au vu des millions de copies du jeu vendues à travers le monde. Cela en dit long sur sa stratégie de communication et sur le public visé par ces téléviseurs haut de gamme.