Bon plan VPN : vous voulez souscrire à NordVPN à un prix cassé ?

NordVPN est à l'honneur aujourd'hui avec une promotion de -68% sur sa formule 2 ans. Attention, la durée de cette offre est limitée.

© Journal du Geek

La protection de ses données de navigation et de son identité en ligne est un enjeu majeur de notre société connectée. Pour y parvenir sans trop d’effort, on peut compter sur les Virtual Private Network (VPN) ou Réseau Privé Virtuel en français. Ces applications utilisables sur la quasi-totalité des appareils sécurisent le trafic web des utilisateurs tout en offrant une navigation anonyme dépourvue de censure.

Parmi les VPN dont le succès est indéniable, on retrouve NordVPN. Ce fournisseur s’est fait connaître grâce à son service de grande qualité. Aujourd’hui, il est possible d’en profiter à petit prix. En effet, NordVPN propose une très belle réduction applicable lors de l’achat d’un abonnement 2 ans à son service. Le VPN revient à moins de 3 euros par mois, une aubaine.

Voir l’offre NordVPN

Présentation de NordVPN

NordVPN est présent sur la scène de la cybersécurité depuis bientôt dix ans. Inutile de dire qu’il brille par ses performances en termes de sécurité et de confidentialité en ligne. En installant ce VPN sur vos appareils, c’est donc une protection élevée qui vous attend.

Dans un premier temps, NordVPN applique un chiffrement de bout en bout sur vos informations personnelles et vos activités en ligne. À ce mur de chiffrement infranchissable s’ajoute une dissimulation constante de votre adresse IP. Cela rend toute tentative d’espionnage ou de suivi en ligne impossible. Même votre fournisseur d’accès Internet sera dans l’incapacité d’intercepter vos données.

NordVPN possède plus de 5 400 serveurs disséminés dans 59 pays du monde. C’est grâce à ce réseau étendu que vous pourrez changer d’adresse IP et simuler un tas de localisations différentes pour un accès illimité aux contenus. On pense notamment à des sites censurés mais aussi à des plateformes géo-bloquées comme les bibliothèques Netflix et les chaînes télé. Si besoin, sachez que NordVPN met à disposition des serveurs spécialisés pour le P2P pour des téléchargements sans risque.

Comme beaucoup de personnes, vous possédez certainement plusieurs équipements reliés à Internet. Conscient de cette utilisation multi-dispositifs répandue, NordVPN autorise six connexions simultanées. Cela signifie qu’un seul compte suffit pour vous protéger et profiter des avantages du VPN où que vous soyez.

Le célèbre VPN à moins de 3 euros par mois

Les promotions chez NordVPN sont assez rares pour être soulignées. C’est pourquoi nous avons été agréablement surpris de voir cette offre. NordVPN propose une réduction de -68% sur son abonnement deux ans. Le montant facturé n’est que de 71 euros (ce qui équivaut à 2,97 euros par mois) contre 229 euros initialement. Une fois la souscription réalisée, vous n’aurez plus rien à payer pendant les deux prochaines années.

Le règlement peut s’effectuer par carte bancaire, PayPal, Amazon Pay, Google Pay ou par crypto-monnaies. Ce dernier moyen de paiement est à privilégier pour ceux qui veulent réaliser une transaction anonyme.

Bonne nouvelle pour les plus sceptiques, l’offre NordVPN est accompagnée d’une garantie de remboursement valable 30 jours après la date d’achat. Si vous n’êtes pas satisfait, contactez l’assistance client afin de leur faire part de votre réclamation. Les équipes procèderont au remboursement que vous recevrez sous quelques jours. Vous ne prendrez donc aucun risque en souscrivant dès aujourd’hui à ce VPN.

Découvrir NordVPN