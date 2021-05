Asus Zenfone 8 Series, la surprise compacte

Après, les rumeurs Asus vient d'officialiser ses deux nouveaux smartphones de la Zenfone 8 Series, voici les Zenfone 8 et Zenfone 8 Flip.



Après les fuites vient la confirmation. Après les nouveaux Asus ROG Phone 5 (voir notre test ICI), c’est au tour des Zenfone de prendre leurs marques. C’est officiel, voici la nouvelle série Zenfone 8 et comme pour ses prédécesseurs, on a droit à deux smartphones qui arrivent bien plus tôt que les Zenfone 7 l’année dernière. En effet, alors que ces derniers n’avaient été disponibles qu’à la fin de l’été, les nouveaux Zenfone 8 et Zenfone 8 Flip arrivent dès ce second trimestre 2021.

En revanche, cette année, Asus a mis l’accent sur le Zenfone 8 et son nouveau design compact. Exit donc la version normale avec une version Pro mais une version compact et une version avec le fameux Flip Camera d’Asus. Les nouveaux Zenfone 8 et Zenfone 8 Flip sont des smartphones haut de gamme et se positionnent face à des concurrents comme les OnePlus 9, Oppo Find X3 Neo, Apple iPhone 12 ou encore Samsung Galaxy S21.

Le Zenfone 8, tout compact

La surprise cette année est donc le Zenfone 8 qui a l’avantage d’être compact. En effet, jusqu’à maintenant, dans l’univers Android, seul Sony était vraiment présent avec ses Xperia 5. Samsung avait initié le mouvement il y a quelques années avec le Galaxy S10E mais n’avait pas réitéré son essai l’année suivante. Le Samsung Galaxy S21 reste compact en soi mais ce n’est pas un vrai smartphone compact.

Alors qu’on s’attendait à une version compacte avec toujours le Flip Camera parce que ça reste l’innovation différenciatrice d’Asus, le constructeur taïwanais a choisi un design des plus classiques avec un écran AMOLED à poinçon de 5,9 pouces et un bloc photo en forme de rectangle au dos. Pour ce qui est de l’écran, s’il n’est pas intégral, il a l’avantage de proposer un taux de rafraichissement de 120Hz.

Le design a été étudié pour proposer un juste milieu entre l’iPhone 12 mini qu’Asus trouve trop petit encore et le Sony Xperia 5 II jugé trop haut. Le design a été pensé pour faire moins de 70mm de large, ce qui permet une optimisation pour la prise en main. Parce qu’il n’y a pas de Flip Camera, le smartphone est certifié IP65/IP68. Côté caractéristiques, haut de gamme oblige, on retrouve un SoC haut de gamme puisqu’il s’agit du Qualcomm Snapdragon 888. Et pour la batterie, elle est de 4000mAh. Côté photo, on est dans le classique avec un grand-angle standard et un ultra grand-angle. On notera que l’appareil photo principal propose une stabilisation optique.

Asus Zenfone 8 Écran - Ecran Samsung AMOLED de 5,9"

- Gorilla Glass Victus

- Définition Full HD+ (1080x2400)

- Format 20:9

- 90% de taux d'occupation

- 120 Hz

- Fréquence d'échantillonnage tactile de 240Hz

- Temps de réponse de 1ms

- Luminosité max : 800nits / 1100nits

- HDR 10+

- DCI-P3 (112%)

- sRGB (151,9%)

- Delta E<1

SoC et GPU - Qualcomm Snapdragon 888

- Qualcomm Adreno 660

Mémoire - 8Go ou 16Go de RAM LPDDR5

- 128Go ou 256Go de stockage en UFS 3.1

- Support NTFS pour les disques durs externes Coloris - Obsidian Black

- Horizon Silver

- Contour en métal

- Dos en verre Gorilla Glass 3

- IP68 Appareil Photo - Bloc Camera avec deux appareils photo :

- Appareil principal grand angle: Sony IMX686 64 Mégapixels, 78,3°, F/1.8

- Appareil ultra grand-angle : Sony IMX363 12 Mégapixels, 113°, F/2.2

- Appareil téléphoto : 8 Mégapixels, Zoom 3x, 80mm, F/2.4



- Stabilisation optique sur l'appareil photo principal

- Autofocus Dual-Pixel

- Mode Nuit

- Mode Macro sur l'ultra grand-angle

- Panorama Automatique (Appareil photo principal et ultra grand-angle)



- Enregistrement de vidéos jusqu'en 8K à 24fps et Ultra HD 2160p à 60fps

- Mode Ralenti en 4K à 120fps, 1080p à 240fps ou en 720p à 480fps

- Stabilisation électronique sur 4 axes

- Mode vidéo ultra-stabilisé HyperSteady

- Timelapse 4K



- Mode Video Pro

- Motion Tracking



- Caméra frontale : Sony IMX663 12 Mégapixels, 76,5°, F/2.45

- Autofocus Dual-Pixel

- Enregistrement de vidéos jusqu'en Ultra HD 2160p à 30fps

- Stabilisation électronique sur 4 axes



Audio - Haut-parleurs stéréo

- Dirac HD Sound

- Asus AudioWizard

- Prise Jack 3,5mm

- 3 micros avec la technologie Asus Noise Reduction Batterie - 4000mAh

- Recharge rapide jusqu'à 30W

- Qualcomm Quick Charge 4.0

Connectivités - All-in-one Smart key

- Lecteur d'empreintes sous l'écran

- Bluetooth 5.2

- WiFi 6

- 5G

- 2x nano-SIM (5G Dual-SIM)

- A-GPS+GLONASS, DNLA, Miracast (WiFi Direct), Google Cast

- NFC

- USB 2.0, USB Type-C

- Baromètre, Gyroscope, Accéléromètre

- Capteur de proximité et de luminosité Logiciel - Android 11

- ZenUI 8 Taille et Poids - 148 x 68,5 x 8,9 mm

- 169g

Prix de lancement - 699 euros (8Go/128Go)

- 749 euros (8Go/256Go)

- 819 euros (16Go/256Go) Date de Disponibilité - Mai 2021

Le Zenfone 8 Flip, la petite évolution du Zenfone 7 Pro

Cette année, tout a été orienté autour du Zenfone 8. Aussi, le Zenfone 8 Flip n’a que très peu évolué par rapport au Zenfone 7 Pro. S’il y a bien eu une mise à jour de certaines caractéristiques techniques et de la finition, on va être honnête, c’est assez similaire au final. On retrouve même les défauts qu’on avait évoqué avec le test du Zenfone 7 Pro. Rien de bloquant ou autres en soi mais on aurait aimé une plus grosse évolution.

Typiquement, on retrouve un écran avec un taux de rafraichissement de 90Hz seulement alors que même le Zenfone 8 propose du 120Hz, il y a toujours une différence notable entre les deux haut-parleurs du smartphone et si on apprécie toujours le Flip Camera, c’est exactement le même que l’année dernière. Alors oui, il y a eu des progrès côté logiciel et algorithmes mais c’est exactement le même hardware. Après, ne nous faites pas dire ce qu’on n’a pas dit, ça reste un très bon smartphone mais clairement, ceux qui ont investi dans un Zenfone 7 ne verront aucune raison de se mettre à jour.

Asus Zenfone 8 Flip Écran - Ecran Samsung AMOLED NanoEdge de 6,67"

- Gorilla Glass 6

- Définition Full HD+ (1080x2400)

- Format 20:9

- 92% de taux d'occupation

- 90 Hz

- Fréquence d'échantillonnage tactile de 200Hz

- Temps de réponse de 1ms

- Luminosité max : 700nits / 1000nits

- HDR 10+

- DCI-P3 (110%)

- Delta E<1

SoC et GPU - Qualcomm Snapdragon 888

- Qualcomm Adreno 660

Mémoire - 8Go de RAM LPDDR5

- 256Go de stockage en UFS 3.1

- Port mémoire MicroSD

- Support NTFS pour les disques durs externes Coloris - Galactic Black

- Glacier Silver

- Contour en métal

- Dos en verre Gorilla Glass 3

Appareil Photo - Flip Camera avec trois appareils photo :

- Appareil principal grand angle: Sony IMX686 64 Mégapixels, 78°, F/1.8

- Appareil ultra grand-angle : Sony IMX363 12 Mégapixels, 112°, F/2.2

- Appareil téléphoto : 8 Mégapixels, Zoom 3x, 80mm, F/2.4



- Flip Camera en Liquid Metal

- Angle Sensor + G-Sensor

- 200.000 flips soit 100 fois par jour sur 5 ans



- Autofocus Dual-Pixel (Appareil photo principal et ultra grand-angle)

- Mode Nuit

- Mode Macro sur l'ultra grand-angle

- Panorama Automatique (Appareil photo principal et ultra grand-angle)



- Enregistrement de vidéos jusqu'en 8K à 30fps et Ultra HD 2160p à 60fps

- Mode Ralenti en 4K à 120fps, 1080p à 240fps ou en 720p à 480fps

- Stabilisation électronique sur 4 axes

- Mode vidéo ultra-stabilisé HyperSteady

- Timelapse 4K



- Mode Video Pro

- Motion Tracking Audio - Haut-parleurs stéréo

- Dirac HD Sound

- Asus AudioWizard

- Pas de prise Jack

- 3 micros avec la technologie Asus Noise Reduction Batterie - 5000mAh

- Recharge rapide jusqu'à 30W

- Qualcomm Quick Charge 4.0

Connectivités - All-in-one Smart key

- Lecteur d'empreintes sous l'écran

- Bluetooth 5.2

- WiFi 6

- 5G

- 2x nano-SIM (5G Dual-SIM)

- A-GPS+GLONASS, DNLA, Miracast (WiFi Direct), Google Cast

- NFC

- USB 3.0, USB Type-C

- Baromètre, Gyroscope, Accéléromètre

- Capteur de proximité et de luminosité Logiciel - Android 11

- ZenUI 8 Taille et Poids - 165,04 x 77,28 x 9,6 mm

- 230g

Prix de lancement - 799 euros Date de Disponibilité - Mai 2021

Prix et Disponibilité

Les nouveaux Zenfone 8 seront disponibles dès ce second trimestre 2021. Le Zenfone 8 sera disponible à 699 euros pour la version 128Go avec 8Go de RAM, 749 euros avec 256Go et enfin 819 euros avec 256Go et 16Go de RAM. Quant au Zenfone 8 Flip, il faudra compter 799 euros pour une unique version avec 256Go et 8Go de RAM.