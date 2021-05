Forfait mobile : ne vous ruinez plus, voici comment diviser sa facture par 3

Vous en avez raz-le-bol de payer trop cher pour un forfait mobile qui ne vous correspond pas ?

En ce long week-end spécial de l’Ascension, les opérateurs télécoms montrent patte blanche. Si vous voulez changer de forfait mobile et faire une (immense) économie sur votre facture, il y a trois possibilités. La première est celle de Prixtel, un MVNO qui s’appuie sur le réseau Orange et SFR. D’un point de vue rapport qualité prix, c’est le seul à offrir autant de data (20 Go) pour moins de 5 euros par mois.

Juste derrière ce forfait mobile exemplaire, on retrouve RED by SFR et B&You. Ces deux opérateurs sans engagement emblématiques se contentent toutefois d’une offre 5 Go à 5 euros par mois. Autrement dit, Prixtel est loin devant avec 20 Go que vous pouvez utiliser sur le réseau Orange. Cela dit, dans les 3 cas, c’est une très belle offre.

Prixtel, le meilleur forfait mobile

Prixtel est un outsider sur le marché du forfait mobile, il propose des offres très différentes de celles de ses concurrents. En effet, cet opérateur met en avant des formules dont le prix peut évoluer chaque mois selon la consommation de données mobiles de l’utilisateur. Cela évite l’abonnement qui comprend trop de data pour un prix fixe même si l’utilisation des Go d’Internet reste basse.

Le premier forfait mobile de Prixtel est baptisé “Le petit”. C’est non seulement le meilleur forfait mobile du marché, mais c’est aussi la référence de tous les abonnements à moins de 5 euros par mois. Les appels, SMS et MMS sont illimités. C’est le volume de données mobiles utilisées tous les mois qui va influencer le prix comme suit :

C’est simple, les 20 Go de data ou moins reviennent à moins de 5 euros par mois avec ce forfait mobile. Dans le cas où vous utilisez 19 Go le premier mois, la facture sera de 4,99 euros. Si vous passez à 27 Go le mois suivant, le tarif passera à 7,99 euros. C’est la même chose pendant toute la période où vous restez chez l’opérateur.

Ce forfait mobile peut aussi sembler un peu limité pour certains, si bien que Prixtel propose deux autres offres : “Le grand” et “Le géant”. Pour “Le grand”, les paliers sont de 0 à 40 Go, 40 à 60 Go et 60 à 80 Go pour des tarifs associés de 7,99, 10,99 euros et 12,99 euros. De son côté, “Le géant” va encore plus loin avec des paliers de 0 à 100 Go, 100 à 150 Go et 150 à 200 Go, les prix respectifs sont de 12,99, 17,99 et 22,99 euros.

Toutes ces offres sont sans engagement, les prix affichés sont garantis pendant toute la première année. Le détail des offres est affiché de manière transparente sur le site de Prixtel. Clairement, pour ce long week-end, c’est notre préféré de loin. RED by SFR et B&You qui avaient des offres similaires le week-end dernier y ont mis un terme : Prixtel est donc le seul à se distinguer.

RED by SFR, un autre forfait peu cher

RED by SFR vient de mettre fin au Best-Of RED, mais le forfait mobile est encore à l’honneur chez l’opérateur. On retrouve encore des offres de premier choix ce week-end grâce à cette courte prolongation. Par contre, il ne faut pas attendre trop longtemps, car ces promotions se terminent dès le 17 mai à minuit.

Le premier forfait mobile de RED by SFR est le plus compétitif. C’est une surprise de voir que l’opérateur continue de mettre cette formule à l’honneur, elle ne réapparaît que très rarement depuis sa sortie. Le prix est de 5 euros par mois seulement pour les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 5 Go de data. Si vous ne consommez pas beaucoup de données mobiles, autant dire que vous êtes certain de réaliser une excellente affaire.

Pour en savoir plus sur ce forfait mobile chez RED by SFR, c’est par ici :

Si ce forfait mobile est très agressif en termes de prix, il peut manquer un peu de data pour certains utilisateurs. En conséquence, RED by SFR met en avant trois autres offres qui vous assurent de ne pas manquer, le prix varie de quelques euros par mois selon le volume de données mobiles.

Le forfait mobile qui avance le meilleur rapport qualité-prix de la gamme est à 19 euros par mois (au lieu de 25 euros) pour les appels, SMS et MMS en illimité avec 130 Go de data dont 15 Go depuis l’UE et les DOM. Il a le mérite de proposer un grand nombre de Go d’Internet pour un excellent tarif par mois, vous pouvez aussi profiter d’une version en 5G.

Si vous dépensez plus ou moins de data chaque mois, les deux autres forfaits mobiles de RED by SFR devraient vous combler. Vous pouvez choisir entre 60 et 100 Go de data pour des prix respectifs de 12 euros et 14 euros par mois. Dans les deux cas, les appels, SMS et MMS sont en illimité, leur consommation n’influence pas la facture.

B&You, le forfait mobile à petit prix

B&You aussi s’illustre sur le marché du forfait mobile. Il concurrence directement RED by SFR, si bien que leurs offres peuvent parfois se ressembler. Une fois de plus, les promotions de cet opérateur prennent fin à la date du 17 mai.

Ce week-end, B&You met en avant un forfait mobile à à 4,99 euros seulement par mois pour les appels, SMS et MMS illimités ainsi que 5 Go de data (depuis la France, l’UE ou les DOM). C’est le plus abordable de la gamme d’offres de l’opérateur, il a l’avantage de ne pas limiter les appels ni les messages tout en proposant une bonne quantité de data pour un prix mini.

Pour voir ce forfait mobile chez B&You, c’est par ici :

En plus de ce forfait mobile, B&You met en avant une offre parfaite pour ceux qui veulent un bon compromis entre le prix et le volume de data. Elle revient à 13,99 euros seulement par mois pour les appels, SMS et MMS illimités ainsi que 100 Go de data (en France, UE ou DOM).

La gamme de forfaits mobiles de B&You comprend aussi deux autres abonnements sans engagement ce week-end. On retrouve une formule avec 60 Go de data (dont 10 Go depuis l’UE et les DOM) pour 11,99 euros par mois, tandis que la deuxième offre compte 140 Go de data (dont 15 Go depuis l’UE et les DOM) pour 19,99 euros par mois.